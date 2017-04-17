T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın teşekkür ettiği Hüda-Par: HDP'liler tutuklanmasa, kayyım atanmasa hayır oyları daha da düşerdi

"Milliyetçi söylem ve üslup iflas etti"

17 Nisan 2017 18:50

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün gece özel olarak Güneydoğu'daki oy artışı nedeniyle teşekkür ettiği Hüda-Par Diyarbakır il Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu, sonuca göre yeni bir siyaset belirlemesi gerektiğini söyleyerek, "MHP evet blokunda yer almasına rağmen, milliyetçi oyların hayıra gittiği ortaya çıktı ve milliyetçi söylem ve üslubun iflas ettiği görüldü. Eğer belediyelere kayyım atanmasaydı ve HDP’li milletvekilleri tutuklanmasaydı hayır blokunun oyları daha fazla düşecekti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından yaptığı konuşmada özellikle Güneydoğu'daki oy artışından dolayı Hüda-Par'a teşekkür etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ferit Aslan'ın haberine göre, referandum sonucunu değerlendiren Hüda-Par Diyarbakır il Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu, herkesin çıkan sonucu saygı göstermesi gerektiği ve sonucu göre yeni bir siyaset belirlemesi gerektiğini söyledi. Şeyhmusı Tanrıkulu, "MHP evet blokunda yer almasına rağmen, milliyetçi oyların hayıra gittiği ortaya çıktı ve milliyetçi söylem ve uslubun iflas ettiği görüldü. Eğer belediyelere kayyum atanmasaydı ve HDP’li milletvekilleri tutuklanmasaydı hayır blokunun oyları daha fazla düşecekti" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

Recep Tayyip ErdoğanGüneydoğuoy artışıHüda ParŞeyhmus TanrıkuluMHPmilliyetçikayyımHDP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24