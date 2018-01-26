Erdoğan'ın "Terörist seviciler" diye tepki gösterdiği Türk Tabipleri Birliği ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili olarak yayımladığı bildiri nedeniyle Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) tepki gösterdi. Erdoğan'ın "Terörist seviciler" diye tepki gösterdiği TTB açıklamasında, "Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır" denmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı" bugün (26 Ocak 2018) yedinci gününe girdi. Bu süre zarfında çok sayıda kişi, sosyal medyada harekata karşı yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.

TTB açıklamasının tamamı şöyleydi:

“Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur.



Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir.

Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.

Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır.

Savaşa hayır, barış hemen şimdi!”

