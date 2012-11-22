Erdoğan'ın 'terörist devlet' sözleri ABD'yi rahatsız etti

ABD'nin, Başbakan Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına verdiği tepkiden rahatsız olduğu iddia edildi. Washington'un bu rahatsızlığını diplomatik yollardan Türkiye'ye ilettiği ileri sürüldü.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre; Başbakan Tayyip Erdoğan ’ın İsrail ’i “terörist devlet” olarak tanımlaması ve ABD Başkanı Obama ’nın “İsrail’in kendisini savunma hakkı var” açıklamasını eleştirmesi, Washington ’ı rahatsız etti.

‘Bundan sonra daha dikkatli olunmalı’

ABD yönetimi, “Hükümetin söylemleri oldukça sert. Bu tür sert söylemlere katılmıyoruz. Ayrıca bu açıklamaların, sorunu çözmeye ve yardımcı olmaya değil, aksine daha da derinleştireceği endişesini taşıyoruz. Bundan sonraki açıklamaların daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz” mesajını verdi.