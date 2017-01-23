T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan’ın tepki gösterdiği kaymakamın görev yerinde değişiklik

Erdoğan, '15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği' iddiasıyla kaymakama tepki göstermişti

23 Ocak 2017 20:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği iddiasıyla tepki gösterdiği Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit'in görev yeri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla yaptığı toplantıda '15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği' iddiasıyla kendisini isim vermeden eleştirdiği Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Vali Yardımcısı Vekili olarak görevlendirildi.

A Haber'in haberine göre, İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş ise Bahçelievler Kaymakamlığı'na vekaleten atandı. Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER

Mehmet Ali Özyiğitkaymakamerdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24