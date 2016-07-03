Erdoğan'ın tepki gösterdiği İHH, "İsrail'le örtünen çıplak kalır" sözü için özür diledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'le varılan mutabakat sonrası kullandığı "Yardım gönderirken bana mı sordunuz?" ifadesine "İsrail'e örtünen çıplak kalır" diyerek tepki gösterdikleri için özür diledi. Vakfın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu söz asla sayın Cumhurbaşkanımız kastedilerek söylenmemiştir. Bunu kasten öyle imiş gibi göstermek kötü niyet izharıdır, bundan beriyiz. Bu sözden dolayı oluşan algı ve yanlış anlaşılmadan dolayı kamuoyundan özür diliyoruz" dendi.

İHH, Mavi Marmara saldırısının ardından bozulan ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye ile İsrail arasında mutabakat imzalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "...Umarız ki İsrailli katillerin affedileceği anlamına gelecek olan böyle bir mutabakat TBMM tarafından onaylanmaz. Mavi Marmara İslam dünyasında ve ezilen tüm halklara umut olmuştur. İnsanlığın ortak vicdanı haline gelmiş olan bu umudu canlı tutmak mesuliyetimizdir. Sözümüzü bir Filistin deyişiyle bitiriyoruz; ‘İsrail'le örtünen çıplak kalır'" ifadesine yer vermiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, vakfın bu açıklamasına tepki göstermişti. Erdoğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye’den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Biz zaten yardımı yaptık, yapıyoruz. Bunları da yaparken, gövde gösterisi olsun diye mi yapıyoruz? Edebi adabı içinde yaptık yapıyoruz" demişti.​

İHH'nın, sosyal medya hesabından yayınladığı özür metni şöyle:

"Yanlış anlaşılmadan dolayı özür diliyoruz"



1. İsrail'le anlaşma konusunda vakfımızın çekincelerini ifade etmiştik. Özeti; "İsrail'e güvenilmeyeceği" olan açıklama bazı çevreler tarafından kasten yanlış taraflara çekilmiştir.

2. Çekincelerimizi korumakla birlikte kamuoyunda yanlış anlaşılmalar oluştuğunu gözlemlemekteyiz.

3. Açıklamanın sonunda "İsrail'le örtünen çıplak kalır" atasözünün yanlış taraflara çekilerek kullanıldığını gördük.

4. Bu söz asla sayın Cumhurbaşkanımız kastedilerek söylenmemiştir. Bunu kasten öyle imiş gibi göstermek kötü niyet izharıdır, bundan beriyiz

5. Bu sözden dolayı oluşan algı ve yanlış anlaşılmadan dolayı kamuoyundan özür diliyoruz.