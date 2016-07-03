T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın tepki gösterdiği İHH, "İsrail'le örtünen çıplak kalır" sözü için özür diledi

Erdoğan, İHH'ya "Yardım gönderirken bana mı sordunuz" demişti

03 Temmuz 2016 18:58

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'le varılan mutabakat sonrası kullandığı "Yardım gönderirken bana mı sordunuz?" ifadesine "İsrail'e örtünen çıplak kalır" diyerek tepki gösterdikleri için özür diledi. Vakfın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu söz asla sayın Cumhurbaşkanımız kastedilerek söylenmemiştir. Bunu kasten öyle imiş gibi göstermek kötü niyet izharıdır, bundan beriyiz. Bu sözden dolayı oluşan algı ve yanlış anlaşılmadan dolayı kamuoyundan özür diliyoruz" dendi.

İHH, Mavi Marmara saldırısının ardından bozulan ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye ile İsrail arasında mutabakat imzalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "...Umarız ki İsrailli katillerin affedileceği anlamına gelecek olan böyle bir mutabakat TBMM tarafından onaylanmaz. Mavi Marmara İslam dünyasında ve ezilen tüm halklara umut olmuştur. İnsanlığın ortak vicdanı haline gelmiş olan bu umudu canlı tutmak mesuliyetimizdir. Sözümüzü bir Filistin deyişiyle bitiriyoruz; ‘İsrail'le örtünen çıplak kalır'" ifadesine yer vermiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, vakfın bu açıklamasına tepki göstermişti. Erdoğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye’den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Biz zaten yardımı yaptık, yapıyoruz. Bunları da yaparken, gövde gösterisi olsun diye mi yapıyoruz? Edebi adabı içinde yaptık yapıyoruz" demişti.​

 

İHH'nın, sosyal medya hesabından yayınladığı özür metni şöyle:

"Yanlış anlaşılmadan dolayı özür diliyoruz"


1. İsrail'le anlaşma konusunda vakfımızın çekincelerini ifade etmiştik. Özeti; "İsrail'e güvenilmeyeceği" olan açıklama bazı çevreler tarafından kasten yanlış taraflara çekilmiştir.

2. Çekincelerimizi korumakla birlikte kamuoyunda yanlış anlaşılmalar oluştuğunu gözlemlemekteyiz.

3. Açıklamanın sonunda "İsrail'le örtünen çıplak kalır" atasözünün yanlış taraflara çekilerek kullanıldığını gördük.

4. Bu söz asla sayın Cumhurbaşkanımız kastedilerek söylenmemiştir. Bunu kasten öyle imiş gibi göstermek kötü niyet izharıdır, bundan beriyiz

5. Bu sözden dolayı oluşan algı ve yanlış anlaşılmadan dolayı kamuoyundan özür diliyoruz.

ETİKETLER

Mavi MarmaraİHHİsrail ile örtünen çıplak kalırbana mı sordunuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24