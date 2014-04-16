Erdoğan'ın tepki gösterdiği hâkim: Kimsenin ağzı torba değil ki büzesin!

Adana'da yasa dışı dinleme iddiasıyla tutuklanan ve aralarında iki emniyet şube müdürünün de bulunduğu 6 polis hakkında tahliye kararı veren hâkim, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında kendisini hedef alan sözlerinin ardından, "Kimsenin ağzı torba değil ki büzesin" dedi.

Şüphelilerin kaçacakları yönünde somut olgu bulunmadığı gerekçesiyle tahliye kararı veren Hakim Hacı Hüseyin Bolat, dün akşam Artı Bir TV'nin sorusu üzerine, "Hakimler kararlarıyla konuşur. Olması gereken buydu. kimsenin ağzı torba değil ki büzesin." dedi.

Başbakan Erdoğan grup toplantısında Adana'daki tahliyeler konusunda şunları söylemişti:

"Adana'da bir vatansever savcı çıktı. Hem casusluk faaliyetleri hem de hukuksuz dinlemeler konusunda soruşturma başlattı. Bazı zanlılar, gözaltına alındı ve tutuklandı. Aradan birkaç gün geçmeden o parelel çetenin mensupları devreye girdiler. Soruşturmaya müdahale ettiler. Paralel yapının medyası manşet atıyor, paralel yapının yargıdaki uzantıları adeta talimat almışcasına zanlıları serbest bırakıyor. Birileri şantaja boyun eğmiş olabilir, birileri tehditlerle sindirilmiş olabilir, birileri de haşhaşı fazla kaçırmış olabilir... Ama biz sonuna kadar bu hukuksuzluğun takipçisi olacak, yılmadan, vazgeçmeden, asla boyun eğmeden ve geri adım atmadan bu çetenin üzerine gideceğiz."