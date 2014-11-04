Erdoğan’ın telgrafı zamanında teslim edilmedi, PTT soruşturma başlattı

PTT Genel Müdürlüğü, Süleyman Demirel Müzesi'nin açılış töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen telgrafın, görevli personel tarafından alıcısına zamanında teslim edilmemesi nedeniyle idari soruşturma başlattı.



Anadolu Ajansı’nın haberine göre, PTT Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'nin 26 Ekim'de yapılan açılış törenleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 26 Ekim'de saat 12.00'de teslim edilmek üzere gönderilen telgrafın, görevli personel tarafından alıcısına zamanında teslim edilmediğinin ilk incelemede belirlendiği belirtildi. Söz konusu olay nedeniyle sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "PTT AŞ olarak yaşanan bu olumsuzluktan dolayı özür dileriz" ifadesi kullanıldı.