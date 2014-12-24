Erdoğan'ın tebrik için aradığı AB Konseyi Başkanı, 14 Aralık'ı hatırlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'u göreve başlamasından dolayı tebrik etti. İkilinin telefon görüşmesinde Tusk, 14 Aralık operasyonu kapsamındaki gözaltılarla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı'na konuşan cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Erdoğan, Polonya eski Başbakanı Tusk'u telefonla arayarak söz konusu göreve başlaması vesilesiyle tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

Öğle saatlerinde gerçekleşen telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinde ilerleme sağlama konusundaki kararlılığını hatırlatarak gelecek süreçte daha yakın işbirliğinden memnuniyet duyacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı'nı Türkiye'yi ziyarete davet etmesine mukabil, Tusk da Erdoğan'ı Brüksel'de görmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Tusk'un da görüşmede, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini hedefleyen müzakere süreciyle alakalı olarak 2015 yılında en azından bir faslın daha açılmasını umut ettiğine de değindiği bildirildi.

‘Tarafsız ve şeffaf bir süreç’ vurgusu

Reuters'ın haberine göre, Tusk, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'yi Suriyeli mültecilere kapısını açtığı için övdü ve ekledi:

"Son gözaltılar ve bu konuda tarafsız ve şeffaf bir sürecin önemi dahil, Türkiye'deki gelişmeleri de ele aldık."

Tusk ayrıca, "Yakın temas halinde kalma ve en kısa sürede bir araya gelme konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.