Erdoğan'ın tavrı büyük yankı uyandırdı

Schwab: Erdoğan’ı yeniden davet edeceğiz

ABD: Davos'taki olay talihsizlik

DSP: Başbakan olarak katıldıysan neden elinde AKP dosyası vardı?

Yahudi lobisi: Erdoğan'ın yaptığı kepazelik

İşte Erdoğan'ın konuşması - VİDEO



Erdoğan'dan Gazze çıkışı - FOTOGALERİ



Erdoğan kahraman gibi- FOTOGALERİ



CNN International:

Reuters:

AFP:

AP:

BBC:

El Cezire:

Jerusalem Post:

Haaretz:

Abdülbari Atwan (El Kuds El Arabi Genel Yayın Müdürü) :

Onur Öymen (CHP Milletvekili):

Salih Uzun (Anavatan Partisi Genel Başkanı):

Deniz Bölükbaşı (MHP Milletvekili eski büyükelçi):



Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Koordinatörü Taha Özhan:



İnal Batu (Eski milletvekili, emekli büyükelçi):

Ruşen Çakır (NTV Siyaset Danışmanı) :

Mehmet Ali Birand (CNNTürk Genel Yayın Yönetmeni):

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Davos’taki paneli terk etmesi yurtdışı ve yurtiçinde büyük yankı uyandırdı. Olay, haber ajansları tarafından son dakika gelişmesi olarak verildi. Davos'taki kriz, dünyada şöyle yankı buldu:CNN International'daki canlı yayında Erdoğan'ın tepkisi ele alındı. CNN muhabirinin yorumu, "Erdoğan'ın gerçekten kendini mi kaybettiği yoksa seçimler öncesi iç desteğini artırmak için mi yaptığı net değil. Türk halkı Gazze'deki operasyona en çok tepki gösteren halk. İlk kez Erdoğan'ın bir yurtdışı gezisinden dönüşünde, üstelik gecenin bu saati olmasına rağmen, bu kadar büyük bir kalabalık tarafından karşılandığı görülüyor" oldu."İsrail Cumhurbaşkanı Gazze saldırılarını sesini yükselterek ve parmağını Erdoğan’a uzatarak ateşli biçimde savundu. Cevap vermeye çalışırken sözü yarıda kesilen Erdoğan da paneli terk etti."Türk Başbakanı Tayyip Erdoğan, Gazze hakkında İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’le girdiği ateşli tartışmanın ardından paneli fırtına gibi terk etti.""Türk Başbakanı Tayyip Erdoğan, Peres’in Gazze saldırılarını savunan ateşli monoloğunu dinleyen moderatörün kendisinin sözünü kesmesine sinirlendi." AP, haberinde Başbakan Erdoğan’ın Peres’e "İnsanları öldürüyorsunuz" dediği, Peres’in ise parmağı ile işaret ederek, "İstanbul’a roketler düşse siz de aynısını yaparsınız" dediği kaydedildi."İsrail Cumhurbaşkanı Peres’in Gazze saldırılarını ateşli şekilde savunmasına cevap vermeye çalışırken sözleri kesilen Erdoğan paneli terk etti."Merkezi Katar'da bulunan uluslararası Arap haber kanalı El Cezire de internet sitesinde haberi acil haber olarak tek cümle olarak verdikten sonra, geniş bir haber yayımladı. El Cezire haberinde, Başbakan Erdoğan'ın, panel yöneticisinin Peres'in İsrail'in Gazze saldırısını meşrulaştıran sözlerine itirazlarını söylemesine izin vermemesinden sonra televizyondan canlı yayınlanan tartışmayı terk ettiğini belirtti.Perşembe akşamı Başbakan Erdoğan'ın kıpkırmızı bir suratla Dünya Ekonomik Forumu toplantısını terk etmesiyle birlikte İsrail-Türkiye ilişkileri olumsuz bir sürece doğru dramatik bir yön aldı.Gazetenin web sayfası da aynı haberle okuyucularını durumdan haberdar etti. İki gazetenin İngilizce web sayfası da Amerikan AP ajansının haberini kullandı.Erdoğan ahlaki bir duruş sergiledi. Peres’in İsrail’in barışı teşvik ettiğine dair sözleri tamamıyla saçmalıktı. Peres mağduru oynuyordu. Yanlış sözler söylüyordu. Erdoğan’ın yanıt hakkı vardı. İslam dünyasında mağdurun yanında durdu. Keşke Amr Musa’da onun yanında yer alsaydı.Bir haklı dava bu kadar kötü savunulur. Siz Hamas’ın sözcülüğüne soyunuyorsunuz. Şiddet yolunu seçen bir örgütün savunuculuğunu yapıyorsunuz. Hamas AB’nin terör listesinde PKK’yla birlikte.Davos ve medeni dünya için Erdoğan bitmiştir. Türkiye’yi de peşine takmıştır. Filistin’in meşru hükümeti var. İsrail’in saldırısı insanlık dışı ama bunu kınayacağım derken bir terör örgütü sözcüsü gibi savunursanız dünyada beş paralık itibarınız kalmaz. Bu kadarını yapamazsınız. Türkiye’nin prestijini zedelediniz. Diplomaside böyle bir üslup yok. Türkiye bundan böyle arabulucu olma, çözüme katkıda bulunma şansını kaybetti.Başbakan Erdoğan’a karşı sergilenen ve söz hakkı tanınmayan tutum kabul edilemez. Sayın Başbakan’ın gösterdiği insani tepkiyi de doğru buluyoruz. Filistin’de bütün dünyanın gözü önünde olup bitenlere karşı bu panelde bir tepki göstermek gerekiyordu. Sayın Başbakan da bunu yapmıştır. Bu tavırdan, bütün İslam ülkelerinin alması gereken bir ders olduğunu düşünüyoruz.Türkiye, Filistin Sorunu’nun çözümünde bölgesel bir güç ve uluslararası bir aktör olarak üzerine düşenleri yapmaya devam etmelidir. 1983’ten bu yana aktif dış politika anlayışının öncüsü ve temsilcisi Anavatan Partisi olarak en büyük temennimiz, Hükümet’in uzun vadeli bir dış politikaya ve bölgesel bir stratejiye sahip olmasıdır. Bugüne kadarki gözlemlerimiz bu konudaki kaygılarımızı artıracak mahiyettedir. Dış politika tansiyon ve asabiyet üzerine değil, soğukkanlılık ve stratejik akıl üzerine kurulmalıdır. Somut ve keskin tepkiler, ancak böyle olduğu takdirde, beklenen yararı sağlayacaktır.Kahramanlık o sahneyi terk etmekle olmaz. Perez'i o sahneden indirmekle olur. Bu çizgi film kahramanlığıdır. Eğer başbakan bir şey yapacaksa o zaman İsrail-Türkiye askeri ilişkilerini askıya almalı, Büyük Ortadoğu Projesi Eş Başkanlığı'ndan istifa etmeli, İsrail makamları ve Musevi kuruluşlarından aldığı cesaret ödüllerini de iade etmelidir.Erdoğan bu duruma yanıt vermemezlik yapamazdı. Ama artık bu ilişkilerde bir kırılma noktasıdır ve bu da Erdoğan'a nasip oldu. Artık İsrail'in mi Türkiye'ye, Türkiye'nin mi İsrail'e daha çok ihtiyacı olduğunu tartışmamız lazım. Ama Davos'a yönelik tavrı tamir edilebilir ve yine gidebilir.Daha dün Dışişleri Bakanı Ali Babacan, ilişkileri düzeltmek için çaba sarf ederken hükümetin başındaki Başbakan'ın sergilediği tavır bizi oldukça geriye götürdü.Diplomasiyle alakası olmayan bir olay. Çok ciddi sonuçları olacaktır. Hamas’ın liderlerinden Meşal’i davet ettiğinde büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Böyle canlı yayınlanan bir ortam böyle bir çıkışı açıklamak zor. İslam camiasında büyük sempati toplayacağı açık. Ancak Türkiye AB’ye girmek isteyen bir ülke. Batı’nın Türkiye bakışının değişeceğini sanmıyorum ancak AKP ve Erdoğan’ın kredibilitesinin etkileneceğini düşünüyorum. Peres Erdoğan’ı bir nevi tuzağa düşürdü. İsrail buradan çok şey kazanamaz. Böyle bir tuzağa getirmekle İsrail’in de kaybettiğini görecek.Başbakan Erdoğan, Türkiye'de de son derece cesur, İsrail Cumhurbaşkanı'na gereken cevapları vermiş olan, büyük bir insan olarak alkışlanacak. Bütün bunlar olacak. Erdoğan kendi açısından Araplar ve Türkiye açısından önemli bir başarı kazandı. Önemli bir sahnede rol aldı ve o rolü de yerine getirdi."Ancak... Bu işler çok uzun sürmez. Bu işler bir süre sonra günlük yaşam içerisinde eriyip gider. Sonraki süreçte gerçeklerle karşı karşıya kalınacak.Eğer Türkiye ve İsrail tutumlarını değiştirmez ise, ki Peres burada ilk adımı attı. Şimon Peres, Başbakan Erdoğan'ı arayarak yumuşama işaretleri gösterdi. Şimdi eğer Başbakan bu retoriği devam ettirirse (bu sertliği, bu katılığı, çünkü çok ağır konuştu) o zaman Türkiye'nin dış politikasındaki dengeler değişir ve bundan sadece Türkiye değil Erdoğan da zarar görür. Erdoğan 'büyük gözaltı'na alınır. Zaten sabıkası olan bir Başbakan olarak, sabıkalı bir iktidar olarak bundan sonra "Türkiye'yi başka bir yere götüren lider" konumuna gelir. İşte buna dikkat etmek gerekir.