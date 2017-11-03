"Erdoğan'ın Tarsus'taki kazıdan haberdar olmaması mümkün değil, orada neler oluyor?"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Tarsus’ta bir yılı aşkın süredir devam eden gizemli kazıfan haberdar olmamasının mümkün olmadığını söyledi.

Altaylı'nın "Otomobil mi yapacağız marka mı yaratacağız?" başlığıyla (3 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tarsus’taki “sır kazı” 1’inci yılına girdi.

Ben daha önce sordum, yanıt alamadım.

Dün de Kadir Kaymakçı şahane bir mizahla konuyu ele almış.

Onun da bu sırrı çözebileceğini zannetmiyorum. Da Vinci’nin şifresini çözen Robert Langdon’ın bile çözemeyeceği derinlikte bir sır olarak sürüyor “Tarsus kazısı”.

Kazının yapıldığı evin sahibi bile olan bitenden habersiz. “Bana ‘Evin altını kazacağız’ dediler. Bir daha da giremedim içeri” diyor.

1 yıldır iğneyle kazsan epey bir yol almış olurdun.

Demek ki, sır hayli derinde.

Bu işi çözmek Cumhurbaşkanlığı uçağına binen taifeye düşüyor.

Cumhurbaşkanlığı uçağına önümüzdeki seyahatte binecek arkadaşlardan bir ricam var.

Şu anda Türkiye’de olan biten onca şey arasında beni en çok heyecanlandıran ve meraka düşüren konu bu kazı.

“Hangi belediye başkanına sıra geldi?” sorusundan çok daha heyecan verici bir durum bence.

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dışında bir şey olamayacağına, hele hele böylesine sırlarla dolu bir kazıdan onun haberi olmaması mümkün olamayacağına göre lütfen kendisine sorar mısınız, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız burada ne aranıyor?” diye.

Bu sorunun yanıtı Türkiye’de yılın gazeteciliği olur.