-Erdoğan'ın tarihi Kuzey Afrika ziyaretinin yankıları sürüyor TRABLUS (A.A) - 17.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları sürüyor. AA muhabirinin izlenimlerine göre, Başbakan Erdoğan'ın yeni bir sürece giren Libya'ya yaptığı ziyaret memnuniyetle karşılandı. Libyalılar, Erdoğan'ın, Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdulcelil ve binlerce Libyalı ile devrimin simgesi haline gelen Şehitler Meydanı'nda namaz kılmasını ''etkileyici ve anlamlı'' bulduklarını ifade ediyor. Türkiye'nin Müslüman bir ülke olması dolayısıyla Libyalıların gözünde farklı bir yeri olduğu belirtilirken, ''Türkiye'nin, İslam dünyasının gelişmiş, ekonomik açıdan güçlü ve demokrat ülkesi olduğu, bu nedenle Erdoğan'ın ziyaretinde ifade edilen destek ve işbirliğinin Libya'ya güç verdiği'' kaydediliyor. Ayrıca, Başbakan Erdoğan'ın Trablus, Misrata ve Bingazi'de konuşma yaptığı meydanların binlerce Libyalı tarafından doldurulmasının, Libya halkının Türkiye'ye ve Erdoğan'a duyduğu hayranlığı gözler önüne serdiğine işaret ediliyor. Öte yandan, Başbakan Erdoğan'ın ziyareti, bazı Libya gazetelerinde manşetten verilirken, diğerleri de sayfalarında oldukça geniş yer ayırdı. Şubat Gazetesi, Erdoğan'ın ziyaretini manşetten verirken, ziyareti ''tarihi'' olarak nitelendirdi. Gazete, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha iyi noktalara ulaşacağı yorumunu yaptı. Alwatan Gazetesi ise haberinde, Libyalıların Erdoğan'a gösterdiği yakın ilgiyi gözler önüne serdi. Libya Al Mostakbal de sayfalarında Erdoğan'ın Şehitler Meydanı'nda kıldığı namazı ve Tajoura'daki Muratağa Camisi'ne yaptığı ziyareti büyük boy fotoğraf ve puntolarla yayımladı. Başbakan Erdoğan'ın, Libya halkının zaferini öven sözleri üzerinde duran Quaryanews, Erdoğan'ın, ''halkına karşı güç kullanan iktidarların ayakta kalamayacağı'' yönündeki konuşmasının Ortadoğu ülkeleri açısından anlamlı mesajlar içerdiğini kaydetti.