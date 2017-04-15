Erdoğan'ın talimatıyla belediyede 'böcek' arandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen perşembe günü Ordu’daki mitinginin ardından korumalarına talimat vererek, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde dinleme cihazı arandığı ortaya çıktı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenledi. Mitingin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi ziyaretini iptal eden Erdoğan, Ordu Valiliği’ne gitti. Erdoğan, buradan helikopterle Giresun’a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, buradaki programı sonrası Ankara’ya giderken Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde “böcek” araması yapılması talimatını verdi. Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamen boşaltılan belediyesi binasında, Ankara’dan gelen 6 kişilik ekip arama yaptı.

“Bana, Valiye ve Başsavcı’ya talimat verdi”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, basında ve sosyal medyada çıkan haberler üzerine basın toplantısı düzenledi. Belediyede “böcek” arandığını doğrulayan Enver Yılmaz, herhangi bir şey bulunmadığını söyledi. Başkan Yılmaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız helikopterle Giresun’a gitti. Giresun dönüşünde Vali Bey ve il protokolüyle uğurlama amaçlı havalimanına gittik. Malum Cumhurbaşkanlığı korumalarının hassasiyet gösterdiği alanlar var. Çok dar çerçeveli bir uğurlama oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız o esnada bizzat bana, daha sonra valimize ve cumhuriyet başsavcımıza, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde bir araştırma yapılması, dinleme cihazı ve böcek olma ihtimaline binaen bir arama yapılması hususunda talimatlandırma yaptı. Televizyonun sökülmesi orada bir aparatın böcek olarak değerlendirilebileceğini ve büyükşehir belediye başkanına dinlenme yapıldığı şeklinde bir kanaat oluştu. Cumhurbaşkanlığı korumaları İl Emniyet Müdürlüğü’ne bu konuyla ilgili resmi süreci devrettiler.”

“Sizin de içinde olduğunuz bir komplo”

Ordu Emniyet Müdürlüğü’nün, itiraz etmelerine rağmen bina boşaltmasını eleştiren Yılmaz, “Belediyenin etrafı komple sarılmak, milletvekillerimiz ve genel sekreterimiz de dahil olmak üzere binaya sokulmamak suretiyle, olayı çok farklı noktalara getirdiler. Ankara’dan gelen ekip gece 03.30’da buraya geldi. Böcek olarak adlandırılan aletin televizyon kumandasının aparatı olduğu ortaya çıktı. Başta İl Emniyet Müdürü’nün sürece ilişkin tüm polis teşkilatını buraya yığması, etrafı çevirmesi ve tüm binayı boşaltması, milletvekilleri, çalışanlarımızın da binaya girmesinde zorluk çıkarmasını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

Arama olayıyla ilgili Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik ile görüştüklerini anlatan Yılmaz, “Emniyet Müdürü ile havalimanında görüştüm. Kendisine, kendi üslubumca ‘Bu işin sizin de içinde olduğunuz bir komplo’ yapıldığını yüzüne bizzat söyledim” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, arama yapılan gece AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak’ın silah çektiği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.