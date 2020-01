Erdoğan'ın sözleri tiyatrocuları hareket geçirdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Gençlik Kolları Büyük Kongresi'nde şehir tiyatrolarıyla ilgili ''Tiyatroları özelleştiriyoruz, buyrun istediğiniz oyunu oynayın'' sözleri tiyatro oyuncularını ve seyircilerini harekete geçirdi. Twitter'da organize olan sanatçılar ve sanat severler Muhsin Ertuğrul'un ölüm yıldönümü olması sebebiyle de 18:30'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde buluşmak üzere sözleşti. Sanatçılar sabaha kadar nöbet tutacaklarını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanatçıları Derneği üyesi oyuncular, saat 18.30’da Harbiye’deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Komisyonu’nda İstanbul Şehir Tiyatroları yönetiminin sanatçılardan alınarak belediye bürokratlarına devredilmesi kararını protesto etmek isteyen katılımcılar arasında Çolpan İlhan, Mehmet Ali Alabora, Çağan Irmak, Levent Kazak, Levent Üzümcü, Rıza Kocaoğlu, Orhan Alkaya gibi tanınmış oyuncular, sanat yönetmeni Ayşenur Şanlıoğlu ve CHP İstanbul milletvekili Çetin Soysal gibi tanınmış isimler de bulundu.

Bazı katılımcıların yanlarında köpeklerini de getirdiği görüldü. Buluşmayla ilgili olarak konuşma yapan oyuncu Orhan Alkaya, "Uzun bir geceye başlıyoruz. Biz tiyatrocular insanlık tarihinin mirasından geliyoruz. Korkacağımızı mı sanıyorlar" dedi.

Oyuncu Mehmet Ali Alabora da yaptığı konuşmada, "Dünyada ekonomik kalkınma gerçekleştirmiş ülkelerde sanat kurumları vardır. Bu kurumlar önemlidir. Bu kurumları dünyadaki örnekleriyle nasıl aynı seviyeye getirmeyi tartışmamız gerekiyor. Herkes için olduğu gibi benim için de burası çok önemli. Ben burada var oldum. Annem babam tiyatroda tanıştı. Annem beni karnında taşırken tiyatro sahnesinde oynuyordu. Biz hep buradaydık. Yine burada olacağız" dedi.

Bu sırada katılımcılar müzikler eşliğinde "Korkuya karşı özgür tiyatro", "Seyirci uyuma tiyatrona sahip çık" ve "Karanlığa karşı omuz omuza" şeklinde slogan attı. Ayrıca bazı tiyatrocular da üzerlerinde "Muhafaza KAR sanat", "Şehir tiyatrolarını kapatmak Güven Özveri Tecrübe ister" ve "to belediye or not tobelediye" yazılı tişörtle dolaştı. Bir kadın ve bir erkek tiyatrocunun yaptığı tahta bacak gösterisi de ilgi çekti.

Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde bulunan heykelin önüne şehir tiyatrolarında oynamış oyuncuların fotoğrafları yapıştırıldı. Katılımcılar sabaha kadar sürecek etkinlik için yanlarında yakmak için mum getirdi. Elemciler daha sonra yüzlerini Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ne sırtlarını da denize dönerek oturma eylemi düzenledi. Sayıları her dakika artan tiyatrocuların eyleminin sabaha kadar sürecek.

Twitter'dan yorumlar:

Hasibe Eren: 29 Nisan saat 18.30'dan itibaren Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önündeyiz... Seyircimizi de bekliyoruz...

Türkü Turan: 18:00' den sabaha H.Muhsin Ertuğrul' un bahçesindeyiz! Çünkü söylenecek çok şarkımız var! Çünkü şehir tiyatroları yok edilemez.

Orhan Alkaya: 29 Nisan 18:30 Muhsin Ertuğrul Sahnesi Teslim olmayacağız!

Ayşegül Aldinç: Bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu önünde sabaha kadar... Setten sonra ben de gelicem...

Erkan Can: Statlardaki atmosferi MUHSİN ERTUĞRUL MEYDANINA da taşımak lazım bu gece. #sehirtiyatrolariyokedilemez #sanatvefutbolelele