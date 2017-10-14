T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Erdoğan'ın 'Sorunlu' dediği belediyelerle ilgili süreç, kasım ayında tamamlanacak"

Ankara, Balıkesir ve Bursa Büyükşehir Belediye başkanlarının ismi geçiyor

14 Ekim 2017 13:50

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirisi sonrası il ve ilçe teşkilatları ile belediyelerde başlayan istifalar sürüyor. Adı istifa ile anılan belediye başkanlarıyla ilgili sürecin, kasım ayında tamamlanacağı ileri sürülüyor. 

Sırbistan ziyareti sonrası Erdoğan, gazetecilerin yönelttiği "Ankara ve Balıkesir dışında başka sorunlu il var mı?" sorusuna "Bursa" yanıtını vermişti. 

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberi aynen şöyle:

AKP MYK’nın Erdoğan başkanlığında gerçekleşen önceki günkü toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. AKP kaynaklarından edinilen  bilgilere göre toplantıda, değiştirilmesi düşünülen belediye başkanlarıyla ilgili süreçteki son durum, CHP’nin, “laikliğe aykırı” teziyle yoğun şekilde eleştirdiği müftülere nikah kıyma yetkisi veren düzenleme başta olmak üzere Meclis’in öncelikli gündemi ve kongre süreci ele alındı.  

İlk etapta ve öncelikle değiştirilmesi istenen, Erdoğan’ın da, “sorunlu” olarak ifade ettiği üç başkanın durumu MYK’da da değerlendirildi. Erdoğan’ın, “ısrar etmedi” dediği NiğdeBelediye Başkanı’nın kısa süre içinde istifasını açıklayacağı ifade edilirken, kamuoyunda ve parti içinde tartışma konusu olan Ankara, Balıkesir ve Bursa Büyükşehir Belediye başkanlarıyle ilgili sürecin “ekim sonu, kasım başı gibi tamamlanacağı” ifade edildi. Erdoğan’ın, “gereğini yapmamaları” ihtimaline karşı da, “istifa etmezlerse karşımıza alır konuşuruz” dediği öne sürüldü. MYK’da değiştirilmesine gerek görülecek diğer büyükşehir belediye başkanları olursa, bunlarla ilgili sürecin de yıl sonuna kadar  bitirilmesi öngörüldü. 

Bu arada Erdoğan’ın önceki günkü ve dünkü, belediye başkanlarıyla ilgili değişim talebine yönelik net açıklamalarını, sorunlu başkanların, “bize istifa et denmedi, net mesaj verilmedi” söylemine karşı yaptığı ifade edildi.     

ETİKETLER

Melih GökçekAnkaraErdoğanistifaiddia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24