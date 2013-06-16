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'Erdoğan'ın sonu Menderes gibi olacak' diyen Kırca'ya büyük tepki

Levent Kırca katıldığı canlı yayında 'Kendini Adnan Menderes'e benzeten Erdoğan'ın neredeyse finali de Adnan Menderes gibi olacaktır' dedi

16 Haziran 2013 13:28

Sakin bir gün geçiren Taksim ve Gezi Parkı, akşam saatlerinde karıştı. Yaklaşık yarım saat süreyle toplanan kalabalığa uyarı yapan polis, saat 20.45 sıralarında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na müdahale etti. Müdahale yaşanırken Ulusal Kanal'da konuşan Levent Kırca'nın "Erdoğan'ın sonu da Menderes gibi olacak" sözlerine Twitter'da yoğun tepki geldi. Kırca için #defolbuülkeden hashtag'i başlatıldı

 

'Bu bir Kurtuluş Savaşı'dır'

 

Ulusal Kanal'da canlı yayına katılan Kırca, "Saldırı olunca deprem oluyor sandım. İnsanlar tencere tava ile dışarı çıktı. 50 yılllık bir sanatçı olarak Ben halkımla ben cumhuriyetçi arkadaşlarımla ben ulusalcı kardeşlerimle gurur duyuyorum. Karşımızda bir Kurtuluş Savaşı var. Bu nasıl Cumhuriyet 1. Kurtuluş ise son kurtuluştur."dedi.

 

Erdoğan'ın sonu Menderes gibi olacak'

 

Başbakan Erdoğan hakkında kötü bir benzetme yapan Kırca, "Erdoğan ve yandaşları bu vebalin altından çıkamazlar. Kendini Adnan Menderes'e benzeten Erdoğan'ın neredeyse finali de Adnan Menderes gibi olacaktır. Bunlar gemiyi öyle bir azıya almışlar ki.. Tayyip Erdoğan akıbetine koşuyor. Türkiye şuan ayakta. Ben de giyiniyorum. Bir kalp hastası olarak Taksim'e gidiyorum."diyerek sözlerini sonlandırdı.

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