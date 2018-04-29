Erdoğan'ın son Suriye açıklaması ne anlama geliyor?

Suriye'nin kuzeyinde, Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolündeki Afrin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), "Fırat Kalkanı'nın devamı" olarak telaffuz edilen olası operasyonun hedefinde.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla orduda kuvvet komutanlarının değişmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da operasyon sinyali verdi.

Reuters haber ajansının konuştuğu bazı kaynaklar da, Türkiye'nin ordudaki yeni komuta kademesiyle YPG'ye karşı bir operasyon düzenleme ihtimalinin arttığını düşünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü Malatya'da yaptığı konuşmada, Suriyeli muhaliflerin Türkiye'nin desteğiyle Cerablus'tan El Bab'a kadar ilerlediği Fırat Kalkanı Harekatı'na atıfta bulunarak, "Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak" demişti.

Erdoğan, "Bölücü örgütü, Suriye ve Irak'ta da asla rahat bırakmayacağız. Hem ülkemiz, hem bölgemiz için en büyük bataklık Suriye ve Irak'taki kaos ortamıdır. DEAŞ'tan, PKK'ya kadar tüm terör örgütleri bu bataklıktan besleniyor" diye konuşmuştu.

Reuters haber ajansı bu sözlerin ne anlama geldiğini uzmanlara sordu.

Ajansa konuşan Türk hükümetinden bir kaynak TSK'daki değişikliklerin YPG'ye karşı operasyonun zemini hazırladığını savunurken, "Yeni komuta kademesiyle terörle mücadelede daha aktif adımlar atılacak. Bölgenin gerçeklerine göre hareket edebilecek bir yapı kurulacak" öngörüsünde bulundu.

YAŞ kararlarının arkasında 'siyasi iradenin bulunduğunu' belirten hükümet kaynağı, "TSK'nın yeniden yapılandırılması ve PKK ile IŞİD'le savaşın" da bu kararlarda etkili olduğunu savundu.

Ekonomi ve Dış politika Araştırma Merkezi'nden (EDAM) savunma uzmanı Can Kasapoğlu, YPG'nin Türkiye'nin tehdit algısında merkezde yer almaya devam ettiğini söyledi.

Kasapoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Yaşar Güler için "Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele önceliklerine yanıt verebilir" derken, Güler'in geçmişte askeri istihbarat başkanlığı ve jandarma genel komutanlığı gibi kilit görevlerde bulunmuş olduğuna dikkat çekti:

"Türkiye'nin yeni askeri komuta kademesi YPG'ye karşı büyük bir harekat başlatmak zorunda kalabilir. Bu ihtimal dışlanamaz."

Savunma uzmanı Metin Gürcan ise 2019'da emekli olacak Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ardından ordunun başına geçmesi beklenen Yaşar Güler için "Güler'in AK Parti üyeleriyle arası iyi. PKK'ya ve Gülen'e karşı sıkı performansıyla biliniyor" dedi.

Türkiye YPG'yi, "PKK'nın bir kolu ve terör örgütü" olarak görüyor. YPG'ye verilen silahların PKK'nın eline geçerek Türkiye'ye karşı kullanılmasından endişe ediyor. Son yıllarda düzenlenen "Kürdistan Özgürlük Şahinleri"nin (TAK) üstlendiği bombalı saldırılarda YPG'nin de rolü olduğunu vurguluyor. Hükümet, Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği ve TAK'ın üstlendiği saldırıda YPG'yi suçlamıştı.

Ancak Türkiye'nin YPG'nin siyasi kanadı PYD ile temasları da vardı. PYD lideri Salih Müslim ile Ankara ve İstanbul'da Türk yetkililerle görüşmüştü. Müslim, sonradan yaptığı açıklamalarda Ankara'nın kendilerinden Suriyeli muhaliflere katılmalarını ve sınırda tek taraflı devlet ilanı gibi adımlardan kaçınmalarını talep ettiğini söylemişti.

2013'te ise Avrupa'da yayın yapan Sterk TV'de konuşan PYD Eş Başkanı Salih Müslim "Türkiye tarafından geç anlaşıldık. Biz her zaman diyalogtan yanaydık. Dışişleri Bakanlığı ile karşılıklı saygı temelinde görüşüyoruz. MİT ile görüşme yok" açıklamasını yapmıştı.

Suriye ve Irak'ta IŞİD'i bitirme planında YPG'yi sahadaki en etkili bir güç olarak gören ve örgüte askeri destek veren ABD ise YPG'ye karşı olası bir operasyonun IŞİD'le savaşı olumsuz etkileyeceği kaygısını dile getiriyor.

IŞİD'i Rakka'dan çıkarmak için hazırlıklar Haziran ayından beri sürüyordu.

Üst düzey bir Amerikalı yetkili, Cuma günü yaptığı açıklamada Rakka'da 2 bin kadar IŞİD militanının kaldığını söylemişti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ise Rakka alındıktan sonra da ülkesinin YPG'ye desteğinin daha uzun süre devam edebileceğini belirtmişti.