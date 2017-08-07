Erdoğan'ın son Suriye açıklaması ne anlama geliyor?

Suriye'nin kuzeyinde, Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolündeki Afrin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), "Fırat Kalkanı'nın devamı" olarak telaffuz edilen olası operasyonun hedefinde.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla orduda kuvvet komutanlarının değişmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da operasyon sinyali verdi.

Reuters haber ajansının konuştuğu bazı kaynaklar da, Türkiye'nin ordudaki yeni komuta kademesiyle YPG'ye karşı bir operasyon düzenleme ihtimalinin arttığını düşünüyor.

Erdoğan, Cumartesi günü Malatya'da yaptığı konuşmada, Suriyeli muhaliflerin Türkiye'nin desteğiyle Cerablus'tan El Bab'a kadar ilerlediği Fırat Kalkanı Harekatı'na atıfta bulunarak, "Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak" demişti.

Erdoğan, "Bölücü örgütü, Suriye ve Irak'ta da asla rahat bırakmayacağız. Hem ülkemiz, hem bölgemiz için en büyük bataklık Suriye ve Irak'taki kaos ortamıdır. DEAŞ'tan, PKK'ya kadar tüm terör örgütleri bu bataklıktan besleniyor" diye konuşmuştu.

Reuters haber ajansı bu sözlerin ne anlama geldiğini uzmanlara sordu.

"Daha aktif adımlar atılacak"

Ajansa konuşan Türk hükümetinden bir kaynak TSK'daki değişikliklerin YPG'ye karşı operasyonun zemini hazırladığını savunurken, "Yeni komuta kademesiyle terörle mücadelede daha aktif adımlar atılacak. Bölgenin gerçeklerine göre hareket edebilecek bir yapı kurulacak" öngörüsünde bulundu.

YAŞ kararlarının arkasında 'siyasi iradenin bulunduğunu' belirten hükümet kaynağı, "TSK'nın yeniden yapılandırılması ve PKK ile IŞİD'le savaşın" da bu kararlarda etkili olduğunu savundu.

"YPG tehdit algısının merkezinde"

Ekonomi ve Dış politika Araştırma Merkezi'nden (EDAM) savunma uzmanı Can Kasapoğlu, YPG'nin Türkiye'nin tehdit algısında merkezde yer almaya devam ettiğini söyledi.

Kasapoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Yaşar Güler için "Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele önceliklerine yanıt verebilir" derken, Güler'in geçmişte askeri istihbarat başkanlığı ve jandarma genel komutanlığı gibi kilit görevlerde bulunmuş olduğuna dikkat çekti:

"Türkiye'nin yeni askeri komuta kademesi YPG'ye karşı büyük bir harekat başlatmak zorunda kalabilir. Bu ihtimal dışlanamaz."