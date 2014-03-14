T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın 'sokakları tahrik ediyor' sözlerine Gülen'den cevap

Başbakan Erdoğan'ın Mersin mitinginde Fethullah Gülen hakkında 'Pensilvanya'dan sokakları karıştırın çağrısı yapıyor' şeklindeki iddialar, Gülen'in avukatı tarafından sert bir dille kınandı

14 Mart 2014 12:13

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'Pensilvanya, sokakları karıştırın diyor' şeklindeki iddialarına ilişkin "Haksız ve insafsız bir iftiradan ibaret olan bu iddia kesinlikle doğru değildir" açıklamasında bulundu.

Avukat Nurullah Albayrak tarafından yapılan açıklamada, Gülen’in hayatının her döneminde insanlara sağduyu ve sükûnet çağrısı yaptığını söyledi. Avukat Albayrak’ın açıklaması şöyle:

“Hayatının her döneminde insanlara sağduyu, sevgi, sükûnet, birbirini anlama, temkin ve teyakkuz çağrısı yapan müvekkilim Sayın Fethullah Gülen’in, Başbakan tarafından ‘sokakları tahrik etmek’ gibi gayri ahlaki bir iddia ile itham edilmesi en masum ifadesiyle insafsızlıktır. Haksız ve insafsız bir iftiradan ibaret olan bu iddia kesinlikle doğru değildir. Ayrımcılığı, düşmanlığı ve şiddeti kışkırtan her türlü nefret söyleminden uzak durulması gerektiği gerçeği göz ardı edilerek yapılan konuşmaların, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten başka bir işe yaramayacağı unutulmamalıdır. Toplumsal ayrışmanın yaşandığı, kin ve nefretin körüklenmeye çalışıldığı içinde bulunduğumuz günlerde bu tarz söylemlerden kaçınılmalı ve ülkemizi kaosa sürükleme niyetinde olan karanlık odaklara fırsat verecek eylemlerden uzak durulmalıdır.”

 

ETİKETLER

fethullah gülenkınamasokakları tahrik ediyorbaşbakan erdoğanmersinmitingcevap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24