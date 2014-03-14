Erdoğan'ın 'sokakları tahrik ediyor' sözlerine Gülen'den cevap

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'Pensilvanya, sokakları karıştırın diyor' şeklindeki iddialarına ilişkin "Haksız ve insafsız bir iftiradan ibaret olan bu iddia kesinlikle doğru değildir" açıklamasında bulundu.

Avukat Nurullah Albayrak tarafından yapılan açıklamada, Gülen’in hayatının her döneminde insanlara sağduyu ve sükûnet çağrısı yaptığını söyledi. Avukat Albayrak’ın açıklaması şöyle:

“Hayatının her döneminde insanlara sağduyu, sevgi, sükûnet, birbirini anlama, temkin ve teyakkuz çağrısı yapan müvekkilim Sayın Fethullah Gülen’in, Başbakan tarafından ‘sokakları tahrik etmek’ gibi gayri ahlaki bir iddia ile itham edilmesi en masum ifadesiyle insafsızlıktır. Haksız ve insafsız bir iftiradan ibaret olan bu iddia kesinlikle doğru değildir. Ayrımcılığı, düşmanlığı ve şiddeti kışkırtan her türlü nefret söyleminden uzak durulması gerektiği gerçeği göz ardı edilerek yapılan konuşmaların, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten başka bir işe yaramayacağı unutulmamalıdır. Toplumsal ayrışmanın yaşandığı, kin ve nefretin körüklenmeye çalışıldığı içinde bulunduğumuz günlerde bu tarz söylemlerden kaçınılmalı ve ülkemizi kaosa sürükleme niyetinde olan karanlık odaklara fırsat verecek eylemlerden uzak durulmalıdır.”