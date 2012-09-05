Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı: Bölgeye tecrübeli komutanlar gönderildi

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, "YAŞ toplantısıyla bölgeye terörle mücadelede tecrübeli komutanlar özellikle gönderildi. Sonuçları yakında görülecektir" dedi.

Bugün TV’deki Temsilciler Meclisi programına konuk olan Akdoğan şunları söyledi:



Kandil artık ‘silah’ diyor



“Oslo süreci tabir edilen seçimler önceki süreçte farklı bir atmosfer vardı. Ama seçimden sonra PKK’nın yeni bir kulvara girdiğini gördük. Silvan saldırısı bir kırılma noktasıydı. ‘Hükümet daha ileri adımları atarsa biz ne olacağız...’ PKK’nın bu şekilde bir tavır takındığını görüyoruz. ‘Hükümet adım atarsa benim amaç ve hedeflerim nasıl gerçekleşecek’ diye düşünüyorlar. Daha önce bir strateji vardı. Hem silah hem masa. Şu anda PKK’nın uyguladığı başka bir yöntem. Kandil artık ‘silah üzerinden kendi amacımızı gerçekleştirmek istiyoruz’ dedi.



Bozguna uğradılar



Bundan sonra PKK’nın alan hakimiyeti yöntemini ortaya çıkardığını görüyoruz. Bunu Şemdinli’de denedi, orada ciddi bir bozguna uğradı. Daha sonra aynı şekilde Beytüşşebap. Devlet diz çökmez. Şehir merkezinde tamamen püskürtüldüğünü ve tamamen etkisiz hale getirildiğini görüyoruz.



Destek olan bedel öder



Teröre destek veren ülkeler bedelini de öderler. Burada PKK’yı bazı ülkelerin taşeron olarak kullandığını da bu süreçte görüyoruz. Suriye’nin PKK’ya destek verdiği açık. PYD kamu binalarının kendilerine terk edildiği bir örgüt. Birileri şöyle düşünüyor: ‘Orada bunlar yıllardır vardı.’ Hayır öyle değil. Esad çoğunu serbest bıraktı. Oraya getirdi. Bu oradaki kürt unsurların siyasi geçmişlerine de bir haksızlık.



Habur sabotaja uğradı



PKK uluslararasılaşmış bir örgüt. Bir çok bölgede, İran’da, Suriye’de Türkiye’de var. Farklı ülkelerde hareket kabiliyeti olan bir örgüt. Bu işin bir tarafı. Habur bir sabotajdı. BDP’lilerin orada zafer sarhoşluğu içine girmeleri, Silvan saldırısı bir sabotajdı. Ne zaman iyi şeyler olsa bunu birileri sabotaj ediyor.



Devleti suçlamak ucuzluk



Burada devleti suçlamak ucuzluk. Büyük devlet algısı ile hareket edilmiştir. Birçok çevrelerden sabotaja uğramıştır. Silvan süreci sadece Oslo değil yeni anayasa sürecini de baltalamıştır. O zaman devleti kandırmaya yönelik samimiyetsiz olduğunu görüyoruz.



BDP’lilerin PKK ile kucaklaşması



Bu dokunulmazlık meselesi. Bunların yaptıklarını mazur göstermeye çalışmak haksızlıktır. Biz partilerin kapatılmasına karşıyız. Bir kişi hukuk sistemine meydan okuyorsa terör örgütünü övüyorsa bunu normal karşılamak kabul edilir mi? Yanlış yapan cezasını çeksin. Meclis’ten yaka paça çıkarılması... Bunu kanıksattırmak doğru mu? Bu da doğru değil.



Öcalan bile kızıyor bunlara



Kapatılması için herşeyi yapan partiler vardı. Dağdaki adam haklı demek için bu tarz siyaset yapıyorlar. Öcalan bile bunlarıa kızıyor ‘illegal ve legali karıştırıyorsunuz, nasıl beceriksizsiniz’ diye. Dağdaki adamın gölgesinde hareket ediyorsunuz. Onun baskı va tehdidiyle bölgede sizin önünüzü açmasını istiyorsunuz. Silahtan medet uman bir tarzda siyaset yapıyorlar. BDP, kendi stratejisini belirleyebilir diye çok ümitlendik. Ama bizim ona atfettiğimiz önemi veremedi. Dokunulmazlık Meclis’in vereceği bir karardır. Burada topyekün asalım keselim, kapatalım demek doğru değil.



Suriyeli mülteciler



100 bine yakın insan kapınıza dayandığı zaman duyarsız kalmanız mümkün değil. Suriye politikasını son derece doğru buluyorum. Bunların hiçbiri terörü kışkıştamazsınız. Muhalafetin söylemlerine bakın: ‘burası askeri üs.’ Kılıçdaroğlu vekillerini göndermiyor ondan sonra ‘askeri üs’ ezberini de bozmuyor. Orada insanlar sığınmışlar. Orası siyasi partilerin girip şov yapacakları yer değil.



Partide aday olamayacaklar



Ak Parti bundan sonra 15-20 yıla dönük yeni bir siyasi deklarasyon içine girecek. Bir son değil başlangıç olacak. Onlar bir dönem ara verecekler. Farklı yerlerden siyasete hizmet edecekler. Farklı görevlerde duracaklar. Daha sonra isterlerse yine aday olabilirler. Bu kişiler siyasetin içinde farklı pozisyonlarda önemli yerlerde destek olacaklar. Yerel seçimlerin erkene alınması konusunda bir ihtiyaç var. Kışta olduğu için seçimler karakış içinde kampanya yapmak çok zor. Sayın Muhsin Yazıoğlu’nu kaybettik. Vatandaş açısından da zorluk oluyor. Yaz sonu ilkbahar gibi düşünülmesinde fayda var.