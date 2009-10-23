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Erdoğan’ın şiiri aşırı sağcıların afişlerine girdi!

BNP partisi, “Avrupa’da İslam’a hayır” afişlerinde Başbakan Erdoğan’ın hapis yatmasına neden olan şiiri kullandı.

23 Ekim 2009 03:00

AP seçimlerinde Türkiye karşıtı kampanya ile oy toplayan ırkçı İngiliz BNP partisi, “Avrupa’da İslam’a hayır” afişlerinde Başbakan Erdoğan’ın hapis yatmasına neden olan şiiri kullandı.

BBC'ye BNP protestosu

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkan aşırı sağcı İngiliz Ulusal Partisi (BNP), bastırdığı son tişörtlerde ve hazırladıkları son afişlerde, Başbakan Erdoğan’ın geçmişte hapis yatmasına neden olan şiire yer verdi.  Afişlerde, “Minareler süngümüz. Kubbeler miğferimiz. Camiler kışlamız. Müminler askerimiz” sözleri İngilizce yer alıyor. Altında ise “Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan” yazıyor. Zemindeki resimde ise İngiliz bayrağı üzerinde minareler yükseliyor. Ayrıca çarşaflı bir kadının da resmi var. Vatan gazetesinin haberine göre, BNP afişte kendi deyimiyle iki “gerçekten” söz ediyor. İngiltere’nin en büyük üç partisi olan Muhafazakâr Parti, İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar’ın Türkiye’nin AB üyeliğine destek verdiğini, buna karşı çıkanın ve ülkenin “İslamlaşmasına” karşı çıkan tek partinin BNP olduğu vurgulanıyor.

İsviçre’den aşırma afiş

Nick Griffin’in başkanlık ettiği BNP’nin afişleri aslında İsviçre’den aşırma. İsviçre’de kasım ayında ülke genelindeki minarelerin kaldırılması konusunda yapılacak olan “minare referandumu” için İsviçre Halk Partisi tarafından hazırlanan afişlerde aynı cami ve çarşaflı kadın illüstrasyonu kullanılıyor ve İngiltere bayrağı yerine İsviçre bayrağı var. Erdoğan’ın şiiri ise BNP tarafından bu afişlere eklenmiş. BNP bu yıl ilk kez AP’de iki sandalye kazanmıştı.

Türkiye kartını hep oynuyor

Nick Griffin, AP seçim kampanyasında Türkiye’nin AB üyesi olması durumunda “İngiltere’nin fakir ve Müslüman Türk işgaline maruz kalacağını” savundu.

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