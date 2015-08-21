Erdoğan'ın sicilini incelediği iddia edilen 10 polis hakkındaki iddianame kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde kedisinin ve ailesinin kişisel bilgilerini, Emniyet Genel Müdürlüğünün "DEVA 1-2" programları üzerinden sorguladıkları ve elde ettikleri verileri elde ettikleri verileri "Fetullahçı Terör Örgütü" adı verilen yapılanmaya aktardıkları öne sürülen 10 polis hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'un hazırladığı iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğulları Bilal ve Ahmet Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, gelinleri Sema ve Reyyan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız kardeşi Vesile İlgen ve eşi Ziya İlgen "müşteki" olarak gösterilmişti.