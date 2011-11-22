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Erdoğan'ın seçim öncesi bedelli sözleri!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bedelli askerliğin şartlarını açıkladı; ancak seçim dönemi...

22 Kasım 2011 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan  Bedelli askerliğin şartlarını açıkladı; ancak seçim dönemi öncesinde yaptığı açıklamalarda bedelli askerlik konusuna sıcak bakmadığını bu konuyu seçimlerden sonra referanduma götürmeyİ düşündüğünü açıklamıştı. 

İşte Erdoğan'ın seçim öncesi 'bedelli' yorumu:  



''Ben Tayyip Erdoğan olarak böyle bir sorumluluğun altına giremem. Parası olan var olmayan var. Parası olan bastırıp kurtulacak, olmayan askerlik yapacak. Seçimden sonra referanduma götürürüz'' açıklamasında bulunmuştu.



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