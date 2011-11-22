Erdoğan'ın seçim öncesi bedelli sözleri!

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bedelli askerliğin şartlarını açıkladı; ancak seçim dönemi öncesinde yaptığı açıklamalarda bedelli askerlik konusuna sıcak bakmadığını bu konuyu seçimlerden sonra referanduma götürmeyİ düşündüğünü açıklamıştı.



İşte Erdoğan'ın seçim öncesi 'bedelli' yorumu:







''Ben Tayyip Erdoğan olarak böyle bir sorumluluğun altına giremem. Parası olan var olmayan var. Parası olan bastırıp kurtulacak, olmayan askerlik yapacak. Seçimden sonra referanduma götürürüz'' açıklamasında bulunmuştu.