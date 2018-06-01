Erdoğan'ın seçim kampanyasına Yalova'dan 'bağış' desteği

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçim çalışmalarına katkı vermek amacıyla başlatılan bağış kampanyasına, AK Parti Yalova İl Teşkilatı da destek verdi.

Ziraat Bankası Yalova Şubesi’ne gelen çok sayıda partili ve vatandaş, Cumhur İttifakı\'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bağışta bulundu. Banka şubesinde sıraya giren partili ve vatandaşlar, Erdoğan’ın seçim kampanyası için bağış yaptılar. Bağış kampanyasına İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti Yalova birinci sıra milletvekili adayı Ahmet Büyükgümüş, ikinci sıra milletvekili adayı Meliha Akyol ve üçüncü sıra milletvekili adayı Hasan Özçelik de destek verdi.

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