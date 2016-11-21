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Erdoğan'ın 'Şanghay 5'lisi' çıkışına Rusya'dan ilk yorum

Erdoğan, "Şanghay Beşlisi içerisinde Türkiye niye olmasın?" demişti

21 Kasım 2016 11:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye’nin Şanghay Beşlisi içinde yer alması, çok rahat hareket etmesini sağlar” açıklamasına söz konusu birliğin üyelerinden Rusya olumlu yaklaştı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Savunma Komitesi üyesi Aleksey Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili şöyle dedi:

“Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİO) üyeliği Erdoğan için mantıklı bir adım olurdu. ŞİÖ, AB’den farklı, onun yerine geçemez. Fakat AB’den farklı olarak ŞİÖ üyeleri tamamen egemen.”

 

Erdoğan ne demişti?

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant’tan dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Mesele şu; Türkiye bir defa kendini rahat hissetmeli. ‘Benim için varsa, yoksa Avrupa Birliği’ dememeli. Benim kanaatim bu. Yani, bazıları eleştiriyor olabilir ama ben de kendi kanaatimi söylüyorum. Mesela, ‘Şanghay Beşlisi içerisinde Türkiye niye olmasın?’ diyorum. Temenni ederim ki orada olumlu bir gelişme olması halinde, yani Türkiye’nin Şanghay Beşlisi içerisinde yer alması, bu konuda çok daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum” demişti.

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