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Erdoğan'ın 'Şangay 5'lisi' çıkışına Rusya'dan sonra Çin'den de cevap geldi

Çin: Türkiye'nin Şangay 5'lisi ile işbirliğini derinleştirme arzusuna büyük önem veriyoruz

21 Kasım 2016 16:19

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye’nin Şanghay Beşlisi içinde yer alması, çok rahat hareket etmesini sağlar” sözlerine Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, "Türkiye'nin Şangay 5'lisi ile işbirliğini derinleştirme arzusuna büyük önem veriyoruz" dedi.

Gıng olağan basın toplantısında, Türkiye'nin Avrasya'da önemli bir ülke olduğunu belirterek, ŞİÖ'nün de önemli bir diyalog ortağı olduğunu söyledi.

Çin'in, Türkiye'nin ŞİÖ ile iş birliğini derinleştirme arzusuna büyük önem verdiğini belirten Gıng, Pekin yönetiminin, üye ülkelerle örgütün hukuki yapısının düzenlenmesi konusunda çalışmak istediğini belirtti.

 

Erdoğan'dan 'Şangay 5'lisi' vurgusu

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant’tan dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Mesele şu; Türkiye bir defa kendini rahat hissetmeli. ‘Benim için varsa, yoksa Avrupa Birliği’ dememeli. Benim kanaatim bu. Yani, bazıları eleştiriyor olabilir ama ben de kendi kanaatimi söylüyorum. Mesela, ‘Şanghay Beşlisi içerisinde Türkiye niye olmasın?’ diyorum. Temenni ederim ki orada olumlu bir gelişme olması halinde, yani Türkiye’nin Şanghay Beşlisi içerisinde yer alması, bu konuda çok daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum” demişti.

Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın, 1996'da oluşturduğu Şanghay Beşlisi, 2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü'ne dönüştürülmüştü. ŞİÖ'de, Hindistan, Afganistan, İran, Moğolistan, Pakistan gözlemci ülke olarak yer alırken; Belarus, Türkiye ve Sri Lanka da diyalog ortağı konumunda bulunuyor.

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