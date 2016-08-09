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Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde sürpriz isim; Hakan Fidan da uçakta

Erdoğan, saat 10.00'da özel uçakla Rusya'nın St. Petersburg kentine gitti

09 Ağustos 2016 14:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 10.00'da Rusya'nın St. Petersburg kentine doğru yola çıktı. Erdoğan'ın uçağında sürpriz bir şekilde MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Rusya’nın St. Petersburg şehrine bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan, saat 10.00'da özel uçakla Rusya'nın St. Petersburg kentine gitti. Erdoğan'ın uçağı Türkiye saatiyle saat 13:20'de piste indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik ediyor.

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