Erdoğan'ın Rizespor'da oynadığı dönemki fotoğrafları yayınlandı

T24 - Rize Spor Tarihi kitabının yazarı araştırmacı Fatih Sultan Kar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynadığı döneme ait bugüne kadar bilinmeyen bazı fotoğraflarını ortaya çıkardı. Başbakan Erdoğan'a bu fotoğrafları gösteren Fatih Sultan Kar, çıkaracağı yeni kitapta bunları yayımlayacağını söyledi.



Halen İETT'de görev yapan ve memleketi Rize ile ilgili bazı kitapları bulunan Fatih Sultan Kar, Filiz Acar’la birlikte İETT’nin 140’ıncı yılı anısına, ‘Onların da yolu İETT’den geçti’ kitabını hazırlıyor. Fatih Sultan Kar, bununla ilgili detaylı çalışma yaparken, Başbakan Erdoğan'ın İETT dönemine ait bugüne kadar bilinmeyen fotoğraflara ulaştı.

İstanbul'da bir süre önce düzenlenen Çaykur Rizespor gecesinde Başbakan Erdoğan'a, ‘Rize Spor Tarihi’ kitabını ve yeni yayımlayacağı kitaba alacağı fotoğrafları gösteren Fatih Sultan Kar, “Başbakan futbolculuk dönemine ait fotoğrafları görünce duygulandı, tarih yolculuğuna çıktı. Yeni kitabı heyecanla beklediğini söyledi” dedi.

Fatih Sultan Kar, Erokspor ve Camialtı futbol takımlarında santrafor olarak forma giyen Erdoğan'ın, 1974- 1975 sezonunda İETT'ye transfer olduğunu söyledi. Yayımlayacağı yeni kitapta Başbakan'ın futbolculuk dönemini anlatacaklarını belirterek, “1970 yılında gol kralı olduğu Erokspor ve 1980 yılında İETT Spor Kulübü’ne kadar uzanan 10 yıllık futbolculuk yaşamından ilginç kareler bu kitapta yer alacak” dedi.