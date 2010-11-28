-ERDOĞAN'IN REKTÖRLERLE TOPLANTISI PROTESTO EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle toplantısı sırasında İstanbul'da çeşitli noktalarda buluşan öğrenciler, protesto gösterilerinde bulundu. Ceza alan İTÜ'lü 18 öğrenciden bir kısmı Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi Girişi önünde bir araya gelerek, yanlarında getirdikleri yumurtaları toplantının yapıldığı yere fırlattı. Dolmabahçe'de Başbakanlık Ofisi'ndeki rektörlerle yapılan toplantıya katılmak isteyen ancak alınmayan bir grup öğrenci, Beşiktaş'taki İskele Meydanı'nda toplandı. Burada yapılan açıklamalarda, eğitimin ücretsiz olması gerektiği savunularak, şöyle denildi: ''Biz 100 binlerce öğrenciyi temsil etmek için bir araya geldik. Üniversitelerde konuşulanları ve sorunları biz biliyoruz. Bunları iletmek için bugün buradayız. Yanımızda taleplerimizi içeren bir mektup getirdik. Mektubu toplantıya götürmek için temsilcilerimizi göndereceğiz. Başbakan Tayyip Erdoğan ve buluştuğu rektörler sorunlarımıza hiçbir zaman çare bulamadılar. Bugün burada görüldüğü gibi üniversite öğrencileri boyun eğmeyecek ve mücadelesine devam edecektir. Üniversiteler adına bir toplantı yapılıyorsa 'biz de bu toplantıda varız' demek için burada bulunuyoruz.'' Grup, mektubun ofise ulaştırılmasının ardından dağıldı. -CEZA ALAN İTÜ'LÜ 18 ÖĞRENCİ- İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) 2008-2009 eğitim öğretim yılındaki açılış töreninde izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle haklarında 1 yıl 3'er aylık hapis cezası verilen ve bu cezaları ertelenen 18 öğrenciden bir kısmı, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi girişi önünde toplandı. Burada öğrenciler adına bir konuşma yapan Neval Kösedağ, haklarında verilen karar doğrultusunda 5 yıl içerisinde aynı suçu tekrar işlemeleri halinde yaklaşık 30 ay hapis yatacaklarını söyleyerek, taleplerinin, parasız eğitim, YÖK'ün kaldırılması, üniversite öğrencilerine söz ve yetki verilmesi, ayrıca karar hakkı tanınması, üniversitenin mali ihtilaçlarının devlet tarafından karşılanması olduğunu belirtti. Kösedağ ve beraberindeki Ali Coşkun, yanlarında getirdikleri ve mücadele simgesi olarak tanımladıkları yumurtaları toplantı yerine ulaştırmak istedi. İstekleri yerine getirilmeyince Kösedağ ve Coşkun, yumurtaları polisin üzerinden toplantı yerine doğru fırlattı. Grup, güvenlik güçleriyle kısa süreli tartışmanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.