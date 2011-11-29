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Erdoğan'ın patolojisi temiz çıktı

Başbakan Tayyip Erdoğan, 26 Kasım Cumartesi günü Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sindirim sistemi ameliyatı oldu.

29 Kasım 2011 02:00


T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, 26 Kasım Cumartesi günü Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sindirim sistemi ameliyatı oldu. Başbakan Erdoğan'ın yapılan patoloji sonuçları temiz çıktı.


Hürriyet’ten Sefa Özkaya’nın haberine göre Başbakan Erdoğan, hafta sonu Pendik’teki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin 6’ncı katı “güvenlik sebebiyle” tamamen kapatıldı.


Giriş ve çıkışlar yasaklandı. Medipol Hastanesi’nden gelen bazı doktorlar da Başbakan’ın tedavisine katıldı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da tedaviyle bizzat ilgilendi. Erdoğan, 23 Kasım Çarşamba akşamı İstanbul’a gelmiş ve perşembe günü de Dolmabahçe’deki ofisinde bazı özel görüşmeler yapmıştı. Karacaahmet’teki Şakirin Camisi’nde oğlu Bilal ve torunu Ömer Tayyip ile birlikte cuma namazı kılan Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret ettikten sonra Dolmabahçe’deki ofisine dönmüştü. Erdoğan 16.30’da oğlu ve torunu ile birlikte Üsküdar’daki evine geçmişti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı aradığını belirterek, “Görüşme olanağımız olmadı. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşmuş olur” dedi.



Patoloji temiz çıktı


Başbakan'ın yapılan patoloji sonuçları temiz çıktı. Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Ziyaretçi asla kabul edilmiyor.



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