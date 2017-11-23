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Erdoğan'ın özel doktoru Erdöl: İlaçlar inançları tehdit ediyor

"Ülkemizde, ilaç endüstrisinde yoğun bir şekilde Batılı ülkelerde üretilen jelatin kullanılıyor"

23 Kasım 2017 12:13

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın özel doktoru Cevdet Erdöl, ilaçların "helal olmayan" katkılar içerdiğini ve inançları tehdit ettiğini söyledi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, bazı kozmetik ve ilaçlarda domuz deri ve kemiklerinin yer aldığını, bazı ilaçlarda ise alkol kullanıldığını kaydeden Erdöl, bazı kültürlerde kullanılması dinen, örfen yasak olan maddelerin, hayattan tecrit edildiği gibi tıptan da çıkarıldığını kaydetti.

 ‘'Geleneklerimizi, inancımızı tehdit ediyor'

Erdöl, bunun en bariz örneğinin İslam inancıyla şekillenen tıp anlayışında görüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

 “Ülkemizde, gıda ve ilaç endüstrisinde yoğun bir şekilde Batılı ülkelerde üretilen jelatin kullanılmaktadır ve bu ürünün ana kaynakları içerisinde, ekonomik ve teknik bazı avantajları nedeniyle ağırlıklı olarak domuz deri ve kemikleri yer almaktadır. Helal olmayan katkılar içeren ilaç ve tıbbi cihazların, Müslümanlarca tüketilmesi endişe verici olup, bu durum genlerimizi, geleneklerimizi, inancımızı tehdit etmektedir. Bu hayati meseleyi zaruret kavramıyla geçiştirmemeli ve bir an önce ‘helal ilaç-helal tıbbi malzeme’ konusunda kendi alternatiflerimizi geliştirmeliyiz.”

 

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