Erdoğan'ın "Oy vermeyin" dediği 3 parti Türklerden ne kadar oy alıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cuma namazı sonrası Almanya hakkında yaptığı açıklamada, "Sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD’yi ne Yeşilleri... Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır" sözleriyle boykot çağrısı yaptı.Bu partilere "Oy vermeyin" dediği 3 parti Türklerden ne kadar oy alıyor? sorusunu akıllara getirdi.

Deutsche Welle, Erdoğan'ın çağrısının seçimlerde ne kadar etkili olabileceğini mercek altına aldı.



"Türk seçmen 2030'a kadar 2 katına çıkacak"

Haberde, "24 Eylül'de seçime giden Almanya'da 3 milyon Türkiye kökenli insan yaşıyor. Göçmen gruplar üzerinde uzman Data4U adlı düşünce araştırma kuruluşu, Almanya'da 1 milyon 250 bin Türkiye kökenli seçmen bulunduğundan yola çıkıyor.

Ancak toplam 61 milyon 500 bin seçmen arasında bu küçük bir oran olarak görülüyor. Data4U'nun tahminlerine göre, 2018'den itibaren 55 bin ilk kez oy kullanacak Türkiye kökenli seçmen beklenirken, 25 bin de yeni vatandaş olmuş Türkiye kökenli seçmen olması bekleniyor. 2030 yılına kadar Türkiye kökenli seçmen sayısının 2 katına çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.

Data4U'nun anketine yer verilerek "2013 yılında Türk kökenlilerin yüzde 64'ü SPD'ye oy verdi. İkinci sırayı ise yüzde 12 ile Yeşiller ve Sol Parti paylaştı. Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise sadece yüzde 7 oranında oy alabildi.

Türkiye kökenlilerin seçimlere katılım oranı yüzde 71,5'ti. Şu anda Türkiye kökenli 11 milletvekili Meclis'te. Bunlardan 5'i SPD'li. Yeşiller Partisi'nde ise aralarında Cem Özdemir'in de bulunduğu 3 Türkiye kökenli milletvekili görev yapıyor. Sol Parti'de 2 milletvekili yer alırken Hristiyan Birlik Partileri bünyesinde ise Cemile Giousouf (CDU) şu ana kadarki ilk ve tek Türkiye kökenli milletvekili" denildi.

Data4U'nun yöneticisi Umut Karakaş'ın "Türk kökenliler sadık birer Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçmeni" dedi, Türklerin Almanya'da daha çok sol partilere oy verdiğini belirtti.

Erdoğan'nın çağrısı küçük partilere yarayabilir

Karakaş'ın "Türkiye'ye eleştirilerin özellikle Federal Meclis'te temsil edilen partilerden geldiği için bazı Türkiye kökenliler kendilerini Alman politikasına uzak hissedebileceği", "Türklere yönelen ve Erdoğan'a yakın olan Yenilik ve Adalet Partisi (BİG) ve Alman Demokratlar Birliği gibi küçük partilerin potansiyelini düşük görse de Berlin ve Ankara arasındaki gerginlik devam ettiği sürece bu durumun değişebileceği" görüşlerine yer verildi.