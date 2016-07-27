Erdoğan'ın oteline saldıran askerlerin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldıran, 10 günlük takip sonrasında yakalanan 7 askere ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oteline gerçekleştirdikleri saldırının ardından ormanlık alana kaçan ve halen yakalanamayan 10 askerin fotoğrafları, arama noktalarında görev yapan güvenlik görevlilerine dağıtıldı. Askerlerin yakalanması için Marmaris ilçesi ile Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki arama çalışmaları, havadan, karadan ve denizden geniş kapsamlı olarak sürüyor.

Suikast için cephanelik getirmişler

Askerlerin kaçışları sırasında bıraktıkları ve üstlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler ise yanlarında adeta bir cephanelik taşıdıklarını ortaya çıktı.



Yakalanan darbeci askerlerle şu ana kadar 22 HK 416 cal piyade tüfeği, bir M4 piyade tüfeği, 6 bomba atar, 22 bomba atar fişeği, 5 Baretta marka

tabanca, bir Sig Sauer marka tabanca, bir Glock marka tabanca, 3 bin 874 uzun namlulu silahlarda kullanılan fişek, 668 tabancalarda kullanılan fişek, 11 el bombası, 15 gündüz görüş tüfek dürbünü, 7 gece görüş dürbünü, 856 uzun namlulu silahlara ait kovan, 103 uzun namlulu silah şarjörü, 34 tabanca şarjörü, 20 çelik yelek, 2 komando bıçağı, 23 kompozit balistik başlık, 4 askeri amaçlı fener, 18 koruyucu iç yelek, 39 çelik yeleklerde kullanılan seramik plaka, 30 uzun namlulu silah fişeklerine ait çekirdek, 9 hücum yeleği, 7 plastik kelepçe, 2 haberleşme cihazı, 11 telsiz, 43 dizlik, 2 dirseklik, 3 baş lambası, 2 cep telefonu, 16 kırılmış cep telefonu parçası, 4 sırt çantası, bir aksiyon baş kamerası, 2 rütbeli kamuflaj üst gömleği, fıstık ezmesi, 2 motorcu maskesi, 3 Marmaris haritası, 3 tabanca fişek kutusu, 3 telsiz kod listesi, 2 serum takımı, bir telefon şarj aleti, 3 HK tüfek ayaklığı, kullanıldığında ışık veren 5 çubuk, bir tespih, 4 cüzdan ele geçirildi.