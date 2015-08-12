Erdoğan'ın 'ÖSO'nun Türkiye'den Kobani'ye girmesini sağladık' sözleri ne anlama geliyor?

Uluslararası hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku uzmanı Prof. Turgut Tarhanlı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Özgür Suriye Ordusu’nun topraklarımız üzerinden Kobani’ye girmesini sağladık” ifadesini değerlendirdi. Uluslararası toplumun gruba yaklaşımı nedeniyle açıklamanın “çok baş ağrısı yaratmayacak” nitelikte olabileceğini söyleyen Tarhanlı, “Uluslararası hukukun genel ilkelerine göre, bu açıklamayı, belki bir ülkeye müdahale olarak yorumlamak mümkün olabilir. Ama Kürtlere Peşmerge aracılığıyla yapılan destek de böyle yorumlanabilir” dedi.

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Tarhanlı, T24’ün “Erdoğan’ın bu açıklaması uluslararası hukuk bağlamında probleme neden olacak bir nitelik taşıyor mu” sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

“Özgür Suriye Ordusu, birçok gruptan oluşuyor, bileşenlerinin kimler olduğu ayrı bir soru ama bu durum gruba amorf bir kimlik veriyor. Ve uluslararası arena ÖSO’ya bir tür destek veriyor. Bu bağlamda, açıklama çok baş ağrısı yaratmayabilir. Yine de açıklamanın ayrıntıya ihtiyacı var. Tam olarak kimlerden bahsediliyor, geçişler ne zaman gerçekleşmiş, bilmiyoruz. Bir ara, bu grubun içinde birtakım cihadist unsurlar da yer alıyordu diye hatırlıyorum.”

Tarhanlı, “Erdoğan’ın açıklaması OSÖ unsurlarının Türkiye’de de konuşlandırıldığına dair de bir bilgi sunmuyor mu” sorusu üzerine şöyle devam etti:

“Böyle bir desteğe dair iddialar şimdiye kadar vardı, ancak çok net değildi. Fakat bu destek, ÖSO, kendisiyle mücadeleyi nerdeyse bir medeniyet ve hukuk savaşına da dönüştüren bir örgüt olan IŞİD olmadığı ve uluslararası toplum kendisine karşı nispeten pozitif bir yaklaşıma sahip olduğu için, bu durumun bir soruna yol açmaması mümkün görünüyor.”

“Uluslararası hukukun genel ilkelerine göre, bu açıklamayı, belki bir ülkeye müdahale olarak yorumlamak mümkün olabilir. Ama Kürtlere Peşmerge aracılığıyla yapılan destek de böyle yorumlanabilir. Bu açıdan nitel bir değerlendirme yapmak lazım. Ve Kürtlere yapılan müdahale desteğinin acil, insani amaçlı bir hedef gözettiğini hatırlamak gerekir.”

“Bu açıklama üzerine Suriye, hukuken, ülkesi üzerindeki egemenlik hakkına dayanarak, diplomatik bir kınamada bulunabilir. Ama bununla da sınırlı kalır diye düşünüyorum; daha önce Irak’a yönelik askeri müdahalelerde de yapıldığı gibi...”

Prof. Tarhanlı, “Yakın geçmişte sınırda ÖSO’ya destek verildiği iddiaları AKP hükümetleri tarafından yalanlanmıştı. Söylediklerinizden, uluslararası hukuk bağlamında ciddi bir probleme neden olmayacak bu eylemin, yetkililerin geçmiş yalanlamaları nedeniyle problem yaratacağı çıkarımını yapmak ne kadar doğru” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Bunlar, konunun iç politika zeminine taşınmasına ve siyasi bir tartışmaya yol açabilir.”

Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün (12 Ağustos 2015) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 7 Haziran seçiminden sonra ilk kez Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu. Konuşmasında “Özgür Suriye Ordusu’nun topraklarımız üzerinden Kobani’ye girmesini sağladık” da diyen Erdoğan’ın konuya ilişkin söyledikleri şöyle:

“Kobani’den kaçanları bir hafta içerisinde ülkemizde misafir eden biz değil miyiz? Biz sınırlarımızı kapayabilirdik. Ama biz kapamadık. Biz ne dedik? biz bize sığınanlara kapımızı kapayamayız. Kampların yetmediği yerlerde çeşitli evlerde misafir edildi. Şu anda terör orada canlar da aldı. Ama biz bir şey daha yaptık. Özgür Suriye Ordusu’nu topraklarımız üzerinden Kobani’ye girmesini sağladık. Kuzey Irak’ta Peşmergeleri topraklarımız üzerinden aldık, girmelerini sağladık.”

“Bunu yapan da biziz. Herhalde bunu terör örgütü PKK yapmadı. Bunu biz yaptık. Önlerini biz açtık. Niye? Orada, Kobani’de, Kobani’deki en azından kendi hemşerilerine veya yakınlarına sahip çıkma zeminini hazırlamak ve DAEŞ ile orada sürdürülen mücadelede taleplerini yerine getirmek.”