Erdoğan'ın Orman'ı aradığı iddia edilmişti; Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde konuştuğuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.



Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz" denildi.

İddialar nelerdi?

Fanatik Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuyla ilgili olarak Başkan Fikret Orman’ı aradığını öne süren bir haber yayımladı.

Fanatik'in haberinde siyah-beyazlıların başkanıyla görüştüğü ifade edilen Bakan Bak’ın "Ülke futbolunda kriz ortamının oluşmaması adına maça çıkmanız daha doğru olacaktır" telkininde bulunduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bak'a şu cevabı verdi:

“Divan Kurulu’nda tüm kurulların talebiyle maça çıkmama kararı verdik. Yönetim olarak geri adım atıp maçı oynarsak, bu koltukta oturamam."

Bunun üzerine Spor Bakanı Bak'ın da, “Son kararı size bırakıyorum. En doğru olanı yapacağınıza inanıyorum” dediği ifade edildi.

Oda TV'de yer alan habere göre ise; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Beşiktaş'ın maça çıkması için devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada “Kumpas var” demiş ve “Bu, futbol teröründen öte bir şey. Dikkat ettiyseniz hep kornerlerin orada oldu. Tribünlerdeki terörü birileri organize etti” ifadelerini kullanmıştı.