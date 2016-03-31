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Dünya
Deutsche Welle

‘Erdoğan’ın ordusu Suriye’de savaşıyor’

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir Rus medya kuruluşuna verdiği demeçte “Erdoğan’ın Ordusu Suriye’de savaşıyor” dedi.

31 Mart 2016 20:19


Rus medya kuruluşu Sputnik’e özel röportaj veren Beşar Esad “Aslında Türk olarak bile tanımlanamayacak olan Erdoğan'ın ordusu şu anda Suriye'de savaşmaktadır” dedi.

Türkiye ve Suudi Arabistan’ın Suriye’deki iç savaşın başından beri “bir saldırganlık olarak değerlendirilebilecek” her şeyi yaptığını söyleyen Esad bunların “teröristleri silahlandırmak”, “top atışı ya diğeri askeri ihlaller” gibi siyasi ya da askeri saldırganlıklar söz konusu olduğunu ifade etti. Esad, “Bugün Erdoğan ve Suudi Arabistan’a karşı savaş teröristlere karşı savaştır” diye konuştu.

“Türk halkı Suriye'ye karşı değil, Suriye'ye düşmanlık beslemiyor” diyen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Erdoğan Suriye’nin iç işlerine müdahale etmezse ilişkilerimiz iyi olacaktır” ifadelerinde bulundu.

Beşar Esad devlet başkanlığı erken seçimlerine de hazır olduğunu ifade etti. Halkın yeni bir seçim isteyip istemediğinin belirleyici olduğunu belirten Esad “Eğer böyle bir istek varsa, bu benim için sorun olmaz” dedi.

Esad'ın 7 yıllık görev süresi resmi olarak 2021 yılında sona eriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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