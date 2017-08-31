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Erdoğan'ın önünde eğilen AYM Başkanı'na tepki

"Kim güvenir bu yargıya?"

31 Ağustos 2017 13:52

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyon sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "eğilerek" selam vermesi sosyal medyada tepki çekti. 

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de, sosyal medya hesabında söz konusu fotoğrafı paylaşarak "Anayasaya göre olası bir durumda yargılayacağı kişinin önünde eğilen AYM Başkanı ve benzerleriyle yargı bağımsızlığı! Kim güvenir bu yargıya?" ifadesini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan bazı yorumlar şöyle:

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Tayyip ErdoğanAnayasa MahkemesiZühtü ArslanAYM

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