-ERDOĞAN'IN ÖNERİSİNİ İHTİYATLA KARŞILADI İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mustafa Koç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği Türk markası yerli otomobil üretimiyle ilgili olarak, ''Daha onu teknolojik olarak yapmak biraz imkan dışı gibi gözüküyor. Elimizden geleni yapacağız'' dedi. Mustafa Koç, TÜSİAD toplantısında, Başbakan Erdoğan'ın, konuşmasında değindiği yerli otomobil üretimine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, ''Daha onu teknolojik olarak yapmak biraz imkan dışı gibi gözüküyor. Elimizden geleni yapacağız. Ama dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir iş değil'' diye konuştu. Başbakan'ın konuşmasına ilişkin olarak da Koç, ''Bence gayet gerçekçi, gayet yapıcı ve kapsamlı bir konuşmaydı, çok güzel konuştu'' dedi. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç da, daha önce zaten ''Anadol'' adında yerli bir marka ürettiklerini anımsatarak, Başbakan'ın yüzde 100 yerli üretimi kastettiğini söyledi. Şu anda zaten belli modellerde ithalatın 160 dolarlara kadar düştüğüne dikkati çeken Koç, ''Burada bazı parçalar var ki bunları yerli olarak üretmek çok anlamsız. Mesela bilyalı rulmanı dünyada 3-4 şirket yapıyor ve bütün dünyaya veriyor. Bu gibi parçalar var ki Türkiye'de yapılması hiç mümkün değil. Olsa bile fevkalade pahalı olur ve ekonomik olmaz'' dedi.