Erdoğan'ın olaylı ABD ziyareti sonrası iki gözaltı

Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayındaki ABD ziyareti sırasında Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin konutu önüde Cumhurbaşkanı'nı protesto eden göstericilere saldıran kişilerden Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım gözaltına alındı.

Associated Press'in haberine göre başkent Washington'dan sorumlu Metropolitan Polis Departmanı'nın yaptığı açıklamada Narin Virginia, Yıldırım ise New Jersey eyaletlerinde "yaralamaya yönelik saldırı" suçlamasıyla yakalandı.

Şu ana kadar polisten daha fazla açıklama yapılmadı. New Jersey'deki savcılık, Yıldırım'ın Çarşamba günü hakim önüne çıktığını doğruladı.

Gözaltına alınanlar kim?

New York Times gazetesinin olaylar sonrası yaptığı detaylı bir incelemeye göre Narin "sokaktaki protestocuları iterek ve yumruklayarak kavgaya en başından müdahil" olan iki isimden birisi.

Aynı haberde bahsi geçen Yıldırım sözkonusu video kaydında polise "Ben bir Amerikan vatandaşıyım ve vergi mükellefiyim" diyor.

New York Times gazetesi bu iki isimden konuyla ilgili görüş alma girişiminde bulunmuş ancak şüpheliler bu talebi reddetmişti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya gelmesi öncesi Türkiye Büyükelçiliği'nin konutu önünde toplanan göstericiler "Demirtaş'a özgürlük" pankartı ve Suriyeli Kürtlerin Demokratik Birlik Partisi (PYD) flaması açmıştı.

Aynı esnada Erdoğan aleyhine slogan atan grup karşısında Cumhurbaşkanı'nı karşılamak için toplanan bir grup da lehine gösteri yapmıştı.

İki grup arasında başlayan gerilim önce sözlü tartışmaya sonra da Erdoğan'ın korumalarının müdahalesiyle tekmeli yumruklu kavgaya dönüşmüştü. ABD polisi kavgayı ayırmakta zorlanırken, bazı polis memurları korumaları durdurmak için cop kullanmıştı.

Olayı takip eden haftalarda ABD Temsilciler Meclisi, korumaların protestoculara karşı şiddet kullanmasını kınamış, Türkiye de kınama henüz tasarı aşamasındayken tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu tarafından yapılan açıklamada "Gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısı alelacele oylanarak kabul edilmiştir. Söz konusu tasarıyı reddediyoruz" denilmişti.

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AP, ÇÖ/EC