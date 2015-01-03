'Erdoğan'ın ofisindeki böceği sökenler kanıtı yok etti'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ofisinde böceklerle dinlenmesiyle ilgili davada konuşan dönemin TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, "Yıllarca elektronik istihbarat ve kriptoloji konusunda çalıştım. Bir yerde böcek bulunursa sökülmez. Oradan sökerseniz kanıtı yok edersiniz. Oradan sökmeyip zayıf sinyal verdirerek dinleyen adamı yakalarsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisinde ve konutunda bulunduğu iddia edilen dinleme cihazıyla (böcek) ilgili 13 kişinin yargılandığı dava dün başladı. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına dönemin TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz'ın sözleri damgasını vurdu. Palaz, böcek olayında yapılan vahim hatayı mahkemede şöyle anlattı, "Yıllarca elektronik istihbarat ve kriptoloji konusunda çalıştım. Bir yerde böcek bulunursa sökülmez. Oradan sökerseniz kanıtı yok edersiniz. Oradan sökmeyip zayıf sinyal verdirerek dinleyen adamı yakalarsınız" dedi.