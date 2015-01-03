T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Erdoğan'ın ofisindeki böceği sökenler kanıtı yok etti'

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisinde ve konutunda bulunduğu belirtilen 'böcek soruşturmasında' yapılan hata mahkemede ortaya çıktı

03 Ocak 2015 22:38

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ofisinde böceklerle dinlenmesiyle ilgili davada konuşan dönemin TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, "Yıllarca elektronik istihbarat ve kriptoloji konusunda çalıştım. Bir yerde böcek bulunursa sökülmez. Oradan sökerseniz kanıtı yok edersiniz. Oradan sökmeyip zayıf sinyal verdirerek dinleyen adamı yakalarsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisinde ve konutunda bulunduğu iddia edilen dinleme cihazıyla (böcek) ilgili 13 kişinin yargılandığı dava dün başladı. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına dönemin TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz'ın sözleri damgasını vurdu. Palaz, böcek olayında yapılan vahim hatayı mahkemede şöyle anlattı, "Yıllarca elektronik istihbarat ve kriptoloji konusunda çalıştım. Bir yerde böcek bulunursa sökülmez. Oradan sökerseniz kanıtı yok edersiniz. Oradan sökmeyip zayıf sinyal verdirerek dinleyen adamı yakalarsınız" dedi.

 

ETİKETLER

tayyip erdoğanofisböcekhasan palazhatahaber

İlgili Haberler

Böcek davasında Erdoğan'ın müdahillik talebi kabul edildi

Davada, ‘siyasi casuslukla’ suçlanan 13 polis hakkında, 21 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24