Erdoğan’ın ödüllendirdiği FETÖ üyeliğinden yargılanan başkan konuştu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden plaket alan ve FETÖ üyesi olmak suçundan 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Yalova’nın Altınova İlçesi\'ne bağlı Subaşı Belde Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, davaya konu olan iddiaların asılsız olduğunu, kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Yılmaz, \"Burada asıl hedef ben değil, asılsız iftiralar üzerinden partim ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hedef alınmaktadır\" dedi.

Ankara’da Ak Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın elinden ödül alan Subaşı Belde Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, FETÖ\'ye üye olmak suçundan hakkında 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davayla ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Yılmaz\'ın açıklaması öncesi, Subaşı Belediyesi’nden basına servis edilen bilgilendirme metninde yargılama sürecinin nasıl geliştiğiyle ilgili bilgi verildi. Açıklamada, “Şenol Fışkın isimli şahıs Subaşı Belediyesi’nden tarım arazisine düğün salonu yapmak için ruhsat talebinde bulundu. Talebi reddedilen Şenol Fışkın, önce Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a rüşvet iftirası attı. Rüşvet yalanı ortağının ifadesiyle çürüyen Şenol Fışkın bu kez de Volkan Yılmaz’ı ‘FETÖ’cü diye şikâyet etti. Mahkemenin yaptığı soruşturmada Volkan Yılmaz’ın Bylock kullanmadığı, Zaman Gazetesi aboneliğinin olmadığı, Bank Asya’da hesabının olmadığı FETÖ’nün yurt ve dershaneleriyle alakasının olmadığı ortaya çıktı” denildi.

\'ASILSIZ BİR İFTİRADIR\'

Başkan Volkan Yılmaz ise yaptığı açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, şöyle konuştu:

“Şikâyetçi Şenol Fışkın, Karanfil Kafe’nin kiracısıdır. Yer sahibi ise Mehmet Karanfil’dir. Bu kafe tarım arazisi üzerinde ve kaçaktır. Bağ evi olarak yapılan bu yapı, kır düğünlerinde kaçak olarak kullanılmaktadır. Şenol Fışkın 2016 Nisan ayından bu kaçak kafeye düğün salonu ruhsatı almak için başvurdu. Ancak kendisine burasının bağ evi olduğunu ruhsat verilemeyeceğini söyledik. Ayrıca tarım arazileriyle ilgili Yargıtay kararını da bildirdik. Bunun üzerine beni tehdit etti. Bu kişi aynı zamanda subaşı HDP sandık başkanlığı yapmıştır. Arazi sahibi ise CHP’lidir. Şenol Fışkın tehditle ruhsat alamayacağını anlayınca 21 Temmuz 2016\'da rüşvet iddiasıyla hakkımda şikâyetlerde bulundu. Ancak rüşvet iddiasını toprak sahibi Mehmet Karanfil’in mahkeme ifadesi çürüttü. Bunun üzerine davacı Şenol Fışkın da rüşvet alınmadığını ifadesinde belirtti. İftiradan bir şey çıkaramayan Şenol Fışkın, 15 Temmuz’dan sonra şikâyetlerini FETÖ üzerinden sürdürmeye kalktı. Söz konusu yurdun elektrik parasını yatırttığım iddiasının savcılık soruşturmasında tamamen iftira olduğu ortaya çıktı. Çünkü savcının talebiyle alınan HTS kayıtlarında yurt yöneticileriyle görüşmem ya da yurdun yakınlarında bulunmam söz konusu değildir. Ayrıca yurt yöneticilerinin de bizi aramadığı, Subaşı Belediyesi\'ne gelmediği teknik takiplerde ortaya çıkmıştır. Söz konusu iddia tamamen asılsız bir iftiradır.”

\'ASIL HEDEF CUMHURBAŞKANIMIZ\'

Haberlerin siyasi amaca hizmet ettiğini, asıl hedefin Cumhurbaşın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öne süren Başkan Yılmaz, “Söz konusu iddia sahipleri HDP’li ve CHP’li kiracı ve yer sahibinin basına yaptığı manipülasyondur. Bu konunun takipçisi olacağız. Mahkeme kayıtlarına dahi bakmadan ve bizim görüşümüzü dahi almadan siyasi amaçla taraf olan basın kurumlarının peşini bırakmayacağız. Ayrıca sözkonusu kişiler hakkında açılan davalarımız da vardır. Hukuk önünde herkes hesap verecektir. Burada asıl hedef ben değil, asılsız iftiralar üzerinden partim ve Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hedef alınmaktadır” diye konuştu.

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