Erdoğan'ın odası 330 bin liraya yenilendi

"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki odası 330 bin liraya, Meclis Başkanı'nın odası ise 180 bin liraya yenilendi." Açıklamayı, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin sorusu üzerine Meclis Başkanlığı yaptı.
İnce, Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Erdoğan'ın Meclis'te bulunan makam odasında yapılan tadilatların maliyetini sordu.
Meclis Başkanlığı'ndan gelen cevaba göre, Erdoğan'ın Meclis'teki makam odasının tadilatı için tam 330 bin lira ödendi.
Verilen bilgiye göre, devlet bütçesinden harcanan 330 bin lira, Erdoğan'ın odasındaki ahşap lambri duvar kaplaması, sıva, alçı, parke, lavabo, kapı, dolap imalatlarında, elektrik ve su tesisatında kullanıldı. Ayrıca odadaki masa, koltuk, sandalye ve sehpalar yenilendi.
'Erdoğan, yakın korumalarını bu yüzden değiştirdi'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın makam odasında dinleme cihazı bulunduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Tekin, Başbakan Erdoğan’a “Makamında dinleme cihazı bulundu mu? Seni kim dinliyor?” diye sordu. Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Takinoğlu, Sözcü gazetesinden Başak Kaya'ya konuştu.
Tekin yaklaşık bir ay kadar önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle Meclis’teki makam odasının adeta talan edildiğini anlattı.
İşte o iddialar:
Döşemeler söküldü
Tadilat adı altında, kültür varlığı olduğu için sökülmesi sakıncalı olan bütün yer döşemelerinin sökülerek odada dinleme cihazı arandığı duyumlarını aldık.
Makam odasının tabanındaki ahşap yapıları, duvar aydınlatmaları bile tamamen söküldü. Tüm resimlerin çerçeveleri, saksılara kadar elden geçirildi. Fotoğraf çekilmesi yasak olduğu için görüntületemedik.
Madem tamirattı bu görevi neden Başbakanlık korumaları yaptı. Eğer tadilat ise devletin polisine bu işi yaptırmaktan utanmıyor mu? Herkesin dinlendiği bir ülkede bu korku eğer Başbakan’a kadar varmışsa durum bir hayli vahim demektir.
Başbakan’ın düzgün kullanmadığı Meclis’teki makamında iki adet dinleme cihazı bulunduğu duyumlarını aldık. Sonraki süreçte beş yıldır yanından ayırmadığı Başbakanlık Koruma Daire Başkanı Mehmet Yüksel ile Koruma Müdürü Zeki Bulut görevlerini devretti.
Erdoğan neden yanından bir an olsun ayrılmayan yakın korumalarını tamamen değiştirme ihtiyacı duydu?
Buradan Başbakan Erdoğan’a soruyorum: Makamından dinleme cihazı çıktı mı? Seni kim dinliyor? Hangi istihbarat birimleri peşinde? ABD güdümlü politikan yakından mı takip ediliyor? Makamına kadar girip kim dinleme cihazı yerleştirdi? Bu dinlemelere makamındaki hangi gizli toplantılar takıldı?