Erdoğan'ın odası 330 bin liraya yenilendi

"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki odası 330 bin liraya, Meclis Başkanı'nın odası ise 180 bin liraya yenilendi." Açıklamayı, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin sorusu üzerine Meclis Başkanlığı yaptı.

İnce, Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Erdoğan'ın Meclis'te bulunan makam odasında yapılan tadilatların maliyetini sordu.

Meclis Başkanlığı'ndan gelen cevaba göre, Erdoğan'ın Meclis'teki makam odasının tadilatı için tam 330 bin lira ödendi.

Verilen bilgiye göre, devlet bütçesinden harcanan 330 bin lira, Erdoğan'ın odasındaki ahşap lambri duvar kaplaması, sıva, alçı, parke, lavabo, kapı, dolap imalatlarında, elektrik ve su tesisatında kullanıldı. Ayrıca odadaki masa, koltuk, sandalye ve sehpalar yenilendi.

'Erdoğan, yakın korumalarını bu yüzden değiştirdi'

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gür­sel Te­kin, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ma­kam oda­sın­da din­le­me ci­ha­zı bu­lun­du­ğu yö­nün­de bil­gi al­dık­la­rı­nı söy­le­di. Te­kin, Başbakan Er­do­ğa­n’­a “Ma­ka­mın­da din­le­me ci­ha­zı bu­lun­du mu? Se­ni kim din­li­yor?” di­ye sor­du. Te­kin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Takinoğlu, Sözcü gazetesinden Başak Kaya'ya konuştu.

Te­kin yak­la­şık bir ay ka­dar ön­ce Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın özel­lik­le Meclis’­te­ki ma­kam oda­sı­nın ade­ta ta­lan edil­di­ği­ni an­lat­tı.

İş­te o id­di­alar:

Dö­şe­me­ler sö­kül­dü

Tadilat adı al­tın­da, kül­tür var­lı­ğı ol­du­ğu için sö­kül­me­si sa­kın­ca­lı olan bü­tün yer dö­şe­me­le­rinin sö­kü­le­rek odada din­le­me ci­ha­zı aran­dı­ğı du­yum­la­rı­nı al­dık.

Makam odasının ta­ba­nın­da­ki ah­şap ya­pı­la­rı, du­var ay­dın­lat­ma­la­rı bi­le tamamen sö­kül­dü. Tüm re­sim­le­rin çer­çe­ve­le­ri, sak­sı­la­ra ka­dar el­den ge­çi­ril­di. Fo­toğ­raf çe­kil­me­si ya­sak ol­du­ğu için gö­rün­tü­le­te­me­dik.

Madem ta­mi­rat­tı bu gö­re­vi ne­den Baş­ba­kan­lık ko­ru­ma­la­rı yap­tı. Eğer ta­di­lat ise dev­le­tin po­li­si­ne bu işi yap­tır­mak­tan utan­mı­yor mu? Her­ke­sin din­len­di­ği bir ül­ke­de bu kor­ku eğer Baş­ba­ka­n’­a ka­dar var­mış­sa du­rum bir hayli va­him de­mek­tir.

Başbakan’ın düz­gün kul­lan­ma­dı­ğı Mecli­s’­te­ki ma­ka­mın­da iki adet din­le­me ci­ha­zı bu­lun­du­ğu du­yum­la­rı­nı al­dık. Son­ra­ki sü­reç­te beş yıl­dır ya­nın­dan ayır­ma­dı­ğı Baş­ba­kan­lık Ko­ru­ma Dai­re Baş­ka­nı Meh­met Yük­sel ile Ko­ru­ma Mü­dü­rü Ze­ki Bu­lut gö­rev­le­ri­ni dev­ret­ti.

Erdoğan ne­den yanından bir an olsun ay­rıl­ma­yan yakın ko­ru­ma­la­rı­nı ta­ma­men de­ğiş­tir­me ih­ti­ya­cı duy­du?

Buradan Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a so­ru­yo­rum: Ma­ka­mından din­le­me ci­ha­zı çık­tı mı? Se­ni kim din­li­yor? Han­gi is­tih­ba­rat bi­rim­le­ri pe­şin­de? ABD gü­düm­lü po­li­ti­kan ya­kın­dan mı ta­kip edi­li­yor? Ma­ka­mına ka­dar gi­rip kim din­le­me ci­ha­zı yer­leş­tir­di? Bu din­le­me­le­re makamındaki han­gi giz­li top­lan­tı­lar ta­kıl­dı?