Erdoğan’ın Obama sözleri yanlış anlaşıldı, konu ABD Dışişleri Sözcüsü’ne kadar uzandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins ile dün(23 Ekim 2014) gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında ABD Başkanı Barack Obama’yla yaptığı telefon görüşmesinden bahsederken PYD'yle ilgili sarfettiği bir cümle bazı medya organlarınca yanlış anlaşıldı ve konu ABD Dışişleri Sözcüsü Jen Psaki’ye kadar uzandı.

Erdoğan, Obama’yla yaptığı konuşmada ”PYD’nin PKK’yla aynı konumda olduğunu kendilerine telefon görüşmemde ifade ettim. O da bir terör örgütüdür dedim” dediğini aktardı. Ancak Erdoğan’ın bu sözleri, “Obama da PYD terör örgütüdür dedi” olarak algılanıp bir çok yerde haberleşince, konu ABD Dışişleri Sözcüsü Jen Psaki’ye soruldu. Psaki de, Cihan Haber Ajansı'nın "Erdoğan'ın PYD hakkında Obama'yı kastederek, 'O da bir terör örgütüdür dedi' şeklindeki sözlerini nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna “Bu konuda sizi Beyaz Saray’a yönlendirebilirim ancak PKK terörist gruptur, PYD değil. Bu bizim devlet politikamızdır” şeklinde cevap verdi.

İşte Erdoğan’ın dünkü konuşmasında yanlış anlaşılan o kısımlar: