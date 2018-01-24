Erdoğan'ın "Obama bizi aldattı" dediği Zeytinlik Harekâtı, o dönem basına nasıl yansımıştı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekâtı var. O harekât Mümbiç’i teröristlerden temizleme harekâtıydı ama sözünde durmadı, bizi aldattı" dediği harekât planı, ilk olarak 5 Eylül 2016'da gündeme gelmişti.

Çin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dönemin ABD Başkanı Barack Obama arasında geçen ikili görüşmenin ardından söz konusu plan, basına "İlginç Mümbiç diyaloğu" olarak yansımıştı.

Aynı gün Hürriyet'te yayımlanan habere göre Erdoğan, “Münbiç'teki PYD'liler çekildi, sadece Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adlı yapının Arap unsurları kaldı” diyen Obama'ya “PYD çekildiğine göre Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Münbiç'e çatışmasız girecek demektir” yanıtını vermişti.

Bugün (24 Ocak 2017) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekâtı var. O harekât Mümbiç'i teröristlerden temizleme harekatıydı ama sözünde durmadı, bizi aldattı. Biz üzerimize düşeni yaptık ama onlar yapmadılar. 'Biz buradaki teröristleri Fırat'ın doğusuna süreceğiz' dediler. Münbiç yüzde 95 ile Araplarındır. Orada Kürt yoktur. Sözlerinde durmadılar, hesap başkaydı. Orada yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı. Adını Kürt Devlet koyuyorlardı. Burada Kürt yok ki. Yüzde 95 Arap var. Oraya terör örgütünün mensuplarını yığıyorsun. Aynısını Kobane'de yaptılar, orası Ayn el Arap'dı. Aynı şekilde teröristleri yığdınız. Bunları söyleyince rahatsız oluyor beyler. Biz doğruyu her yerde söyleyeceğiz. Biz, bu adımları atarken kararlılıkla bu yolda yürümeye devam ederken her mücadelede de biliyoruz ki, bir bedeli vardır. Bunu göreceğiz. 2015 yılı temmuz ayından beri terörle mücadelede sınırlarımız içinde 1000'in üzerinde şehit verdik. Zeytin Dalı operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama özellikle ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidmiiz varsa karşı taraftanda da 268 kişi etkisiz hale getirildi. Teröristler ya çekip gidecekler, ya çekip gidecekler."