'Erdoğan'ın nefret dolu sözlerini duyan, Goebbels'in halefinden bahsettiğimizi anlar'

İsrail'in eski Dışişleri Bakanı ve İsrail Meclisi Knesset’in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Avigdor Lieberman, “Mısır’daki darbenin arkasında İsrail var” diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için “Nazilerin propoganda bakanı Goebbels’in halefi” ifadesini kullandı.

huriyet. com.tr'de yayımlanan habere göre, İsrail’in Arad kentini ziyaretinde gazetecilere konuşan Lieberman, "Erdoğan’ın nefret ve suçlama dolu sözlerini duyan herkes, kuşkusuz Goebbels’in halefinden bahsettiğimizi anlar" dedi.

Mavi Marmara olayı nedeniyle İsrail’in Mart ayında Türkiye’den özür dilemesine de şiddetle karşı çıktığını hatırlatan Lieberman, "O dönem bana ve partime saldıranlar da bu durumdan sonuç çıkarmalı" diye konuştu.

Joseph Goebbels kimdir?

Adolf Hitler'in yakın arkadaşlarından ve en sadık yandaşlarından sayılan Dr. Paul Joseph Goebbels, 1933'den 1945'e kadar Almanya'nın Halkı Aydınlatma ve Propoganda Bakanılığını yaptı. Goebbels'ın sert anti-semitik görüşleri, Yahudilerin yok edilmesini desteklemesine ve Avrupa kıtasında Yahudi topluluklarının imhasını öngören "Nihai Çözüm" planının kılavuzlarından birisi olmasına yön vermişti.

1933 yılında nasyonal sosyalistlerin iktidara gelmelerinin ardından Propaganda Bakanı olan Goebbels'ın ilk işlerinden biri, Yahudi ve nasyonal sosyalizm karşıtı yazarlar tarafından yazılmış tüm kitapları toplatarak, Berlin'in Bebel Meydanında yaktırmak olmuştu. Sonrasında da Goebbels, Almanya'daki bütün haber kaynakları üzerinde tam kontrol sağlamıştı.



