T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan’ın Nazi benzetmesine Merkel’den yanıt

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya'daki uygulamaları Nazi uygulamalarına benzetmesine tepki gösterdi. Merkel "Böyle yersiz açıklamaları ciddiye alıp yorum bile yapmak mümkün değil" dedi.

06 Mart 2017 21:50

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Erdoğan'ın "Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil" sözlerine tepki gösterdi. "Böyle yersiz açıklamaları ciddiye alıp yorum bile yapmak mümkün değil" diyen Merkel Türkiye'deki referandum kampanyasında yapılmış olmalarının da bu tür açıklamaları meşrulaştırmadığını söyledi.

Başbakan Merkel bu açıklamaların kendi kendini geçersiz kıldığını, zira Nasyonal Sosyalizm suçlarının yarattığı acıyı zararsız gösterdiğini belirtti.

Türkiye'den yapılan açıklamaların kendini üzdüğünü belirten Merkel, Almanya'da yaşayan Türkler, ortak ekonomik çıkarlar, NATO ortaklığı, radikal İslamcı teröre karşı mücadele gibi birçok konuda iki ülkenin birbirine bağlı olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin referandum etkinliklerinin iptal edilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil” çıkışı yapmış "Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok oldu sanıyorduk, yanılmışız" diye konuşmuştu.

Türkiye hükümetiyle ifade ve basın özgürlüğü konularında "derin görüş ayrılıkları” olduğunu belirten Merkel bu konuların “tüm açıklığıyla masaya geldiğini” söyledi. Türkiye'de 100’den fazla gazetecinin tutuklu olduğuna dikkat çeken Merkel Alman hükümetinin Alman-Türk gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılması için tüm yolları deneyeceğini bir kez daha vurguladı.

Başbakan Merkel Türkiye hükümeti üyelerinin seçim etkinliği yapmalarının, zamanında ve niyetlerin açık bir biçimde belirtilmesi halinde, yasalar çerçevesinde mümkün olmayı sürdürdüğünü söyledi.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA, KNA / EC, HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan AlmanyaNaziBaşbakanı Angela Merkel ErdoğanMerkel TürkiyeMerkelNasyonal SosyalizmMerkel AlmanyaTürklerNATOBakanı Bekir BozdağEkonomi Bakanı Nihat ZeybekciCumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24