Erdoğan'ın müze olacağını duyurduğu Mehmet Âkif Ersoy'un kaldığı dairenin sahibi ile bakanlık davalıkmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İstiklal şairi Mehmet Âkif Ersoy’un son günlerini geçirdiği İstiklal Caddesi’ndeki Mısır Apartmanı’nda bulunan dairenin müzeye dönüştürüleceğini açıklaması, 7 yıldır süren bir davayı ortaya çıkardı. Daire sahibi ile Kültür Bakanlığı fiyat yüzünden mahkemelik olmuş.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Âkif Ersoy’un son günlerini geçirdiği Mısır Apartmanı’ndaki daireyi müzeye dönüştürme kararını ilk kez 2012’de gündemine aldı. Önce Ersoy'un Mısır Apartmanı’nın 2’nci katındaki 8 numaralı dairede oturduğu sonucuna ulaşılırken, ardından Ersoy'un kaldığı dairenin bazı resmi kaynaklarave tanık ifadelerine göre Mısır Apartmanı'nın başka bir katında olduğu belirtildi.

Kültür Bakanlığı bunun üzerine Ersoy’un 4. kattaki 14 numaralı dairede oturduğunu belirterek burayı kamulaştırdı. Ancak daire sahibi Murat Koray ile bakanlık fiyat konusunda anlaşamdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu bedelin 2 milyon 500 bin lira, dairenin sahibi Murat Koray ise 4 milyon 900 bin lira olması gerektiğini iddia ederek istinaf mahkemesine başvurdu.

Koray’ın avukatı Kaan Gök, binadaki dairele aykırı tadilatlar yapıldığını belirterek, "O dönemi de yansıtan herhangi bir şey yok. Kamulaştırmanın kamu menfaatine faydası yoktur diye, iptale yönelik Danıştay’da dava açtık" dedi. Gök, kamulaştırma kararının iptali davasının sürdüğünü aktardı.

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