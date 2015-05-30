Erdoğan'ın mitingine getirilen Suriyeliler dönüşte ortada kaldı

Adana'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingine çadır kentten getirilen Suriyeliler, kendilerini getiren araçlar gelmeyince ortada kaldı.

Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki çadırkentten yaklaşık 25 km uzaklıktaki alana 200 civarındaki araçla taşınan sığınmacılar, Erdoğan'ın konuşmasından sonra uzun bir süre dönmek için Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerinde bekledi.

CHA'nın haberine göre çocuğundan yaşlı ve kadınlarına yüzlerce mülteci, çadırkente gitmek için yol kenarında ve çimlerde oturdu. Bir saati aşkın bir süre bekleyen Suriyeliler, daha sonra gelen servis araçlarına 'balık istif' doldurularak kampa götürüldü.