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Erdoğan'ın mitinginde 3 gözaltı

Başbakan Erdoğan'ın halka hitap ettiği, AKP'nin Aydın mitingi sırasında, 3 kişi `devlet büyüklerine hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

09 Mart 2009 02:00

Başbakan Erdoğan'ın halka hitap ettiği, AKP'nin Aydın mitingi sırasında, 3 kişi `devlet büyüklerine hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, olayların detayına ilişkin bilgi vermezken, 1 kişinin miting alanında, 2 kişinin ise Başbakan Erdoğan'ın taziye ziyaretinden dönüşü sırasında hastanenin yanındaki kuaförde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltındaki M.Ö. (16) ile S.Y. (22) ve S.S. (18) adlı kızlar hakkında, `devlet büyüklerine hakaret' suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Başbakan Erdoğan da Valiliği ziyaretinin ardından saat 18.40'da helikopterle Aydın'dan ayrıldı.

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