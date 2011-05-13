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ERDOĞAN'IN MİTİNGİ ÖNCESİ MİNİBÜS YAKILDI DENİZLİ (A.A)

13 Mayıs 2011 19:44

-ERDOĞAN'IN MİTİNGİ ÖNCESİ MİNİBÜS YAKILDI DENİZLİ (A.A) - 13.05.2011 - Denizli'de, Danıştay kararına rağmen hat açma izinlerinin verilmediğini iddia eden bir grup minibüsçü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın miting yapacağı alanın yakınlarında minibüs yaktı.  Muratdede Mahallesi'nde boş bir arazide toplanan Üçler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne üye bir grup minibüsçü, Danıştay kararına rağmen Üçler güzergahında yolcu taşımacılığı yapmalarına belediye tarafından izin verilmediği gerekçesiyle 20 V 9837 plakalı minibüsü protesto için ateşe verdi.  Yanan minibüs olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Eylemin ardından minibüsü ateşe verdikleri iddiasıyla A.Ü. ve E.K. adlı kişiler gözaltına alındı. Denizli Belediyesi ile Üçler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi arasındaki güzergah sorunu yargıya taşınmış, Danıştay, minibüsçülerin Üçler güzergahında yolcu taşıyabileceği kararını vermişti. Bu kararın ardından Üçler güzergahında yolcu taşımaya başlayan minibüsçülere para cezası kesilmişti. Durumu protesto etmek isteyen minibüs şoförleri, geçtiğimiz günlerde iki minibüsü ateşe vermişti. 

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