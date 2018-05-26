Erdoğan'ın miting maratonu başlıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından seçim mitinglerine bugün start veriyor. Erdoğan, ilk mitingini bugün Erzurum'da gerçekleştirecek.

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 30 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Mitinglere Erzurum'dan başlanmasının sebebinin 'AK Parti'nin ve Erdoğan'ın oy alma grafiğini en çok yükselttiği il olması' olarak ifade ediliyor.